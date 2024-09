Magdalena Chihaia se pregătește pentru un nou început de stagiune teatrală, dar are mari emoții și pentru Andreas, fiul lui Dinu Maxer, care începe clasa a VII-a. Simpaticul puști urmează să revină pe băncile școlii, iar Magdalena este pregătită să-i ofere tot sprijinul necesar la lecții și teme. Materiile la care îi sare în ajutor variază, însă ea s-a concentrat în special pe cele la care Andreas are mai multe provocări.

„Andreas începe luni școala. Este în clasa a VII-a. Suntem alături de el, în tot ceea ce face, asta implicând și lecțiile pentru școală. Atât Dinu, cât și eu.

Eu mai fac lecții cu el la română și câteodată la engleză. Dinu este cel expert în matematică, franceză și multe altele. Eu am fost la clasă de filologie, în liceu, așa că tot ce ținea de compuneri și de gramatică adoram. Chiar am fost olimpică la română”, spune Magdalena Chihaia pentru Click!.

„Recunosc că îmi doresc foarte mult să fac parte dintr-o producție de la Antena 1 sau de la PRO TV”

În curând, se deschide noua stagiune teatrală, iar logodnica lui Dinu Maxer este în distribuția unor spectacole de succes, alături de artiști importanți.

„Eu sunt, din 2016, la Teatrul Elisabeta, cu superproducția «Crimă la cină», un spectacol interactiv, o comedie în stil Agatha Christie, cu muzică live și dans, pe care îl jucăm de 13 ani sold out.

Am avut turnee prin țară, cu spectacolul «Ia-le banii!», în regia lui Răzvan Oprea, alături de Magda Catone, Silviu Biriș și de Ozana Barabancea. Am de pe 15 septembrie turneu prin țară, cu «Gunoierul», o altă comedie. Și am în producție încă două comedii italiene, care vor avea premiera lunile următoare”, adaugă ea.

Magdalena se pregătește și pentru o stagiune teatrală importantă, în cadrul căreia va juca alături de actori de renume. Cu o carieră variată, care include colaborări în teatru și televiziune, artista visează să fie implicată și în producțiile de succes ale unor posturi TV importante.

„În televiziune, am colaborat cu producția „Lecții de viață” (PRO TV), în ultimul an. Însă, recunosc că îmi doresc foarte mult să fac parte dintr-o producție de la Antena 1 sau de la PRO TV”.

