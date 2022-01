„Definiția focarului așa cum a fost prezentată de ministrul Sănătății este valabilă de mulți ani în România. Lucru pe care mai puțini îl cunosc”, a spus ministrul, adăgând că regula „este valabilă pentru gripă și pentru alte boli transmisibile: trei cazuri, trei cazuri înseamnă focar”.

„Trei pentru că acesta a fost modul de lucru al școlilor din Franța de exemplu vreme de foarte multe luni”, a adăugat ministrul Educaţiei.

Potrivit lui Sorin Cîmpeanu, Franța, deși a avut un număr de infectări mult mai mare, nu a închis școlile deloc, a suspendat clasă cu clasă atunci când au apărut trei cazuri.

„Începând de săptămâna trecută în Franța s-a renunțat la regula celor trei cazuri. Dacă sunt 6-7 cazuri de infectare într-o clasă, atunci cei 6 sau 7 elevi intră în izolare, restul merg la școală. Spania de exemplu nu are trei are cinci cazuri. În România am considerat că o precauție în plus este necesară și pe seama disponibilității deficitare a testelor și pe seama nivelului de respectare a regulilor sanitare și s-a stabilit trei, nu cinci, nu nelimitat”, a declarat Cîmpeanu.

Întrebat despre părinții care nu-și trimit copiii la școală la apariția unui caz, Sorin Cîmpeanu a spus că aceștia trebuie să fie trecuți absent în catalog.

Întrebat ce se întâmplă acum când este sezonul virozelor, care se manifestă așa cum se manifestă precum Covidul, Cîmpeanu a spus că părinții trebuie să anunțe dirigintele sau învățătorii că există simptome specifice, să nu-l trimită la școală. În acest caz nu se vor pune absențe.

„Din ce am înțeles de la specialiști, dna doctor Stăncel, spre exemplu, cu o experiență și o competență absolut impresionantă în domeniu epidemiologic, putem spune și invers. Covidul se manifestă din ce în ce ca o gripă și nu gripa ca un Covid”, a mai spus ministrul Educației.

