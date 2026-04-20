Aproximativ 5.000 de membri PSD sunt aşteptaţi să voteze în cadrul consultării interne din PSD, urmând să îşi exprime votul online, într-o aplicaţie.

Întrebarea la care vor răspunde membrii PSD este: ”Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”.

Evenimentul are loc la Palatul Parlamentului şi este intitulat ”Momentul adevărului”.

Sorin Grindeanu, în timpul discursului din Parlamentul României, înainte votului PSD de retragere a sprijinului pentru Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, discurs complet la „Momentul adevărului”

„Am intrat de bună credință în această construcție politică gândită inițial ca un scut împotriva populismului. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliție de dreapta. Am vrut să fim parte a soluției și să reparăm anumite greșeli din trecut pentru care aveam partea noastră de responsabilitate. Lupta cu extremismul a fost însă abandonată de a doua zi, iar de 10 luni vedem un război continuu împotriva PSD și a oamenilor de stânga.

Un război dus din interiorul coaliției de guvernare, al cărui singur efect a fost creșterea taberei extremiste. Propaganda de dreapta a încercat să facă din PSD alibiul perfect pentru toate crimele economice și sociale din această perioadă. Sunt 10 luni în care fiecare membru PSD a devenit o țintă vie, toți ați fost atacați și puși la zid.

Orice ați livrat românilor, școli, apă, drumuri sau canalizare, a fost înecat de valurile de ură revărsate de propaganda de dreapta. Ori, după 10 luni, aceste lucruri nu mai pot continua. Nu cu noi. În iunie anul trecut am intrat în această coaliție cu 3 obiective majore, astăzi constat că toate au fost ratate.

De aceea, ne cerem iertare românilor și antreprenorilor români care ne-au dat încrederea și ne-au cerut la schimb să nu-i lăsăm singuri. Adevărul este că în ultimele 10 luni PSD și-a diluat identitatea de stânga stând la masă cu cineva care doar taie de peste tot și nu pune nimic în loc. Orice am spune, românii ne spun pe stradă că noi îl ținem în fruntea guvernului pe cel care taie, închide, dă afară și mai nou vinde.

A gira la nesfârșit austeritatea rece este o formă de trădare a propriilor noastre valori. Trebuie să ne decidem astăzi dacă rămînem într-o formă de guvernare în care PSD să fie sac de box. Eu și majoritatea dintre dumneavoastră credem că a bălti în actuala guvernare este o capcană politică. Mai bine o opoziție cu voce decât o guvernare cu capul plecat!

PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce se distruge sistematic baza noastră socială. Degeaba ești primul partid cu 45% pondere în coaliție dacă ești blocat să iei măsurile pentru care ai fost votat. Este inadmisibil ca oameni pe care nu i-a votat nimeni să ia decizii cruciale în guvern. Este inadmisibil să continui la nesfârșit cu cineva care nu înțelege că dialogul cu partenerii nu este un favor, ci o obligație. Românii s-au săturat de scuze, vor să vadă că PSD s-a trezit și că acționează din nou ca un scut de protecție în fața celor care vor doar să taie și să distrugă.

Astăzi trebuie să privim adevărul în față fără menajamente și fără filtre politice. De luni de zile asistăm la un experiment eșuat, pe spatele economiei românești și pe buzunarul fiecărui cetățean. Astăzi vreau să vă prezint nota de plată a planului Bolojan de distrugere a economiei și a populației”, a declarat Sorin Grindeanu în timpul discursului.

Informații în curs de actualizare.

