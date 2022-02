„Vineri am făcut protest în fața Ambasadei Rusiei în România, pentru că nu suntem de acord cu ce face Putin, iar mâine (n.r. duminică) vom protesta împotriva regimului Iohannis. Vrem să-i arătăm acestui președinte absent că românii nu-l mai suportă. Am avut și Birou Național recent și nimeni din partid nu a pus vreo clipă problema amânării protestului”, a declarat pentru Libertatea senatorul AUR Sorin Lavric.

Libertatea l-a sunat și pe co președintele AUR George Simion. După ce a aflat întrebarea, „Au existat și opinii printre colegii dvs pentru amânarea mitingului?”, liderul a reacționat.

„E anunțat de o lună de zile protestul ăsta. Acum o să inventați dumneavoastră vreun membru care să nu vrea protest?”, a mai adăugat președintele AUR. Apoi a închis.

Sorin Lavric a detaliat, însă. Senatorul a precizat că scopul manifestației de duminică, din Piața Universității, nu este de a crea instabilitate și haos.

„Nu vrem să provocăm nicio instabilitate socială, noi nu suntem descreierați și nici obtuzi. Noi când am programat acest miting nu izbucnise nimic în Ucraina, n-aveam cum să prevedem așa ceva. Dacă tot l-am anunțat și vor veni oameni din toată țara, nu putem acum să-l anulăm.

Nu urmărim nicio instabilitate, nicio răzvrătire și nicio apostazie civilă față de guvern. Nu ne trece așa ceva prin cap, nu suntem anarhiști, respectăm legile și democrația. Nu vrem să creăm dezordine și haos”, a explicat Lavric.

Mereu suntem arătați cu degetul cum că am fi agenții Moscovei, cum că am fi pionii fideli ai lui Putin, ceea ce nu este adevărat. Eu am avut un bunic preot în Basarabia și știu cât a avut de suferit din cauza rușilor.

Sorin Lavric, senator AUR: