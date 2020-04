De Cristina Radu, Răzvan Luțac,

“Nimeni din familie n-a fost infectat, nici cei cu care a intrat în contact până să se interneze”, a spus el.

Dar soțul s-a enervat când a fost întrebat cu cine a mai fost în croaziera din Oceanul Indian.

Bărbatul dă vina pe medicii din Spitalul Județean Suceava pentru infectarea soției sale cu coronavirus, pentru că nu purtau echipament de protecție

S-a vorbit puțin despre femeia de 64 de ani, patroană a unei pensiuni celebre din județ, care a murit pe 24 martie la Spitalul de Boli Infecțioase Iași unde a fost transferată de la Suceava.

Înainte să fie confirmată cu coronavirus, femeia a fost plimbată prin mai multe secții pentru a i se face analize – gastroenterologie, cardiologie, pneumologie, terapie intensivă – pentru că “avea relații excelente cu managerul Rîmbu”, au spus medicii din SJU pentru Libertatea.

Ea este cea care, spun medicii suceveni, a adus coronavirusul în spital, după ce s-a întors dintr-o călătorie în Oceanul Indian între 13 și 29 februarie. Fusese în Insulele Mauritius, Seychelles, apoi revenise în țară prin Dubai.

Recomandări Tolo: Cum s-au furat peste noapte recipientele de dezinfectant de mâini din Spitalul Colțea

“Virusul l-a luat din spital, nu l-a ținut ea în conservare”

Libertatea a discutat cu soțul femeii. Acesta spune însă că e imposibil să fi fost infectată atunci când a ajuns la spitalul din Suceava, pentru că de la revenirea în țară, au intrat amândoi în contact cu mai multe persoane, inclusiv cu nepoții lor de două luni și, respectiv, 10 ani, cu angajații pensiunii pe care o au în județul Suceava și cu prieteni de familie, și nici unul dintre aceștia nu a avut până acum simptome de COVID-19.

El consideră că vinovați pentru moartea soției sale sunt, de fapt, medicii din Suceava, care nu i-au acordat un tratament adecvat și au infectat-o cu coronavirus pentru că nu au respectat protocoalele și nu au purtat echipament de protecție.

N-a vrut să spună dacă a fost cu medici sau politicieni în croazieră

Bărbatul susține că nu are nici o legătură cu fostul manager al spitalului din Suceava, Vasile Rîmbu și, întrebat despre excursia în Oceanul Indian, s-a enervat și a recurs la jigniri.

Recomandări Surse politice: „Arafat va coordona toate achizițiile medicale pentru țările UE”

Spitalul Județean Suceava

În spital circulă mai multe versiuni ale participanților comuni la croazieră, de la figuri publice la politicieni locali de top, dar soțul n-a vrut să discute subiectul.

„Credeți oare că soția mea a păstrat virusul în conservare pentru momentul în care ar fi ajuns la Spitalul Județean Suceava? Lipsa circuitelor funcționale și a procedurilor instituite în spital, precum și lipsa dotării cadrelor medicale cu echipamente epidemiologice adecvate a permis transmiterea comunitară a virusului”, ne-a transmis inițial soțul femeii într-un e-mail.

Virusul s-a extins de la orice pacient infectat, simptomatic sau asimptomatic, testat sau nu, care cu certitudine a survenit la începutul lunii martie 2020 sau chiar mai înainte. Reiterez încă o dată că soția mea a fost infectată cu SARS-CoV-2 în Spitalul Județean Suceava Soțul femeii considerată „Pacientul zero”:

Libertatea l-a contactat apoi telefonic. Redăm o parte din conversația cu soțul femeii moarte din cauza coronavirusului.

-Reporter: Cu cine ați mai fost în excursie? Cu domnul Rîmbu?

-Un rahat, domnul Rîmbu! Pe 19 martie am vorbit cu domnul Rîmbu, am insistat să-mi dea probele (exudatul pentru testul pentru coronavirus, n.r.) ca să mă duc cu ele la Iași. M-am dus eu cu ele. Ce dracu aveți?! De ce spuneți că eu și soția mea am venit cu virusul în România? Ce e mizeria asta?!

Recomandări Cum se repetă istoria. Colectiv – Bănicioiu: “Avem condiții ca în Germania”. COVID – Rareș Bogdan: “Vreți să vedeți spitale ca-n Occident? Mergeți la Suceava!”

R: Nu am spus că…

-Hei! Alo! Am venit cu probe!

R: Primul test a fost fals negativ. Sunt multe teste cu rezultate greșite.

-Du-te dracului de aicea! De unde știți că a fost fals negativ? Eu vă dau argumente în care vă arăt că testul a fost negativ.

R: De ce spuneți că medicii sunt cei vinovați?

-Eu nu am crezut că sunt ființe umane de genul dumneavoastră. Pe 1 martie, când am venit în România, la aeroport nu am fost controlați. Seara, la ora 18.00, am servit masa cu șase prieteni, deci am fost opt persoane, toate în jur de 70 de ani. Ne-am pupat, ne-am îmbrățișat. Aceste șase persoane nici în ziua de azi nu au nimic. Puteam să am eu sau soția virus și nu l-am dat? L-am ținut în buzunar?

Pe 2 martie venim la Sucevița, în zilele următoare, soția mea a făcut plăți salariale cash. Nici unul dintre angajații firmei nu are simptome. Eu și soția mea am avut virus? Soțul femeii considerată „Pacientul zero”:

R: Soția dumneavoastră avea simptome.

-Ce știți dumneavoastră despre nevastă-mea de spuneți treaba asta? Pe ce bază? Că avea apă la inimă și la plămâni? S-a dovedit că avea apă la plămâni încă din octombrie. (…) Au ținut-o izolată de pe 10 martie până pe 11, când a venit rezultatul negativ de la Iași. Ca să confirme un test, trebuie să se facă testul la 24 și 48 de ore. Când s-a făcut testul pe data de 19 martie și apoi pe 21, au ieșit pozitive. După 10 zile. De unde a luat virusul soția mea? A venit cu virusul în spital? Trebuia să fie moartă de o săptămână. Și a mai luat și bacteria ucigașă care e pioceanic. Le-a luat pe amândouă din spital și dumneavoastră îmi spuneți că a venit soția cu virusul de la mama dracului.

R: Medicii spun că avea simptome, de aceea a și fost testată. Este versiunea lor, doar v-o relatăm, nu vă supărați.

-Avea simptome, că avea apă la plămâni. Ce dracu are…?

R: Simptome de pneumonie.

-Asta e altă treabă. Dar nu era coronavirus. Că nu produce apa la plămâni.

R: Produce probleme respiratorii.

-Produce, că blochează, asta e altă treabă. Să știți că nu sunteți întreagă, sunteți oleacă șuie. Să nu mai vorbiți cu mine.



Citeşte şi:

Cât câștigă, de fapt, angajații DSP? Un medic primar are 19.000 de lei brut. Dar sunt doar 67 de oameni la un județ de graniță, precum Arad

În plină izolare COVID, Bogdan Chirieac câștigă 2 milioane de lei pentru a organiza conferințe cu publicul pentru primarul Băluță

GSP.RO Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul

HOROSCOP Horoscop 1 aprilie 2020. Leii își pun singuri bețe în roate