Un incident șocant a avut loc pe 10 august, într-un supermarket dintr-un cartier al Craiovei, unde Luminița, soția mijlocașului FCU Craiova, Alexandru Raicea, a fost agresată de doi bărbați – tată și fiu – chiar la casa de marcat. Totul ar fi pornit de la timpul de așteptare la coadă.

Potrivit editie.ro, cei doi indivizi au devenit violenți și au lovit-o pe tânăra de 26 de ani, provocându-i mai multe traumatisme la nivelul capului. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, însă raportul inițial al INML Dolj nu a recomandat nicio zi de îngrijiri, în ciuda leziunilor suferite. Luminița a solicitat o reexaminare și a depus plângere la Poliție.

Ce spune soția fotbalistului Alexandru Raicea

„Eu am mers la un supermarket, cam la 100-200 de metri de casă. Ce-i drept, era destul de aglomerate în seara respectivă la magazin, fiind deschisă doar o casă, așa că un domn de acolo care era la coadă a început să țipe, să facă scandal și să reclame că este deschisă doar o casă.

Așa că cei de la supermarket au mai deschis o casă. În momentul în care s-a deschis și casa din dreapta, un domn care era în fața mea m-a văzut că eram cu baxul de apă în mână și s-a oferit să-mi ofere locul dumnealui la coadă ca să nu mai aștept. Eu i-am mulțumit dumnealui și așteptam să-mi scaneze produsele.

În momentul respectiv, agresorul, care se afla încă la casa din stânga, a început să țipe la angajații magazinului, să țipe la oamenii care mai erau la coadă și reclama că de ce se fac lucruri din astea, că unde ne credem și că el trebuia să fie în față și așa mai departe.

Eu când am văzut că se iscase deja un conflict, am vrut să-i ofer locul meu la coadă ca să se calmeze. Am spus «Dacă vă grăbiți, puteți să veniți în locul meu la casă». În momentul în care am spus lucrul ăsta, el s-a enervat și mai tare. A venit către mine și a început să mă înjure. El era și cu fiul lui acolo, care era în fața mea la casa de marcat, a început să mă înjure și fiul lui, după care a început să mă lovească.

Eu, când am văzut că începe să degenereze situația, am sunat la poliție. Când a văzut că sun la poliție s-a enervat și mai tare. A început din nou să mă lovească și în momentul respectiv, ca să scap de el, eu am vrut să ies afară. Când vorbeam cu operatorul de la 112 la telefon, fiul lui a început din nou să mă înjure. S-a întors și el și a început să mă lovească din nou.

La momentul respectiv eu mi-am pierdut cunoștința. Martorii mi-au spus că am fost lovită și după ce am leșinat. M-am trezit după un anumit timp, dar n-aș ști să spun cu certitudine cât timp. Băiatul care fusese la casă mă ținea de cap ca să nu stau cu capul pe jos. M-a stropit cu apă cât să-mi revin.

După ceva timp au venit și poliția, SMURD-ul și ulterior m-au dus la spital pentru investigații. La momentul respectiv, Poliția nu a făcut nimic în sensul că probabil au văzut și că starea de sănătate nu permite să dau vreo declarație sau ceva. Nu au venit la spital ulterior, dar pe 13 august am fost eu și am depus plângere și am dat o scurtă declarație”, a spus Luminița.

Ce spune fotbalistul Alexandru Raicea

Alexandru Raicea, fotbalist în vârstă de 28 de ani, a confirmat că soția sa se află în curs de recuperare și așteaptă ca agresorii să fie trași la răspundere.

„Ne-am speriat foarte tare amândoi. Ne-am mai liniștit între timp. Acum se simte mai bine, din punct de vedere fizic. Psihic e mai complicat, îi e cam frică să iasă din casă. Nici mie nu îmi vine să o mai las singură. Au fost niște zile groaznice.

Am stat până la 5 dimineața la spital, i-au făcut tot felul de investigații pentru că a fost lovită la cap. Și, în plus, și-a pierdut și cunoștința.

Când am ajuns acolo, erau în jur de 50 de persoane strânse. Ea îmi zicea că nu-și simte mâinile și picioarele. Ne-am speriat cu toții. A fost un șoc, cred a avut și un atac de panică. Probabil și de asta a leșinat. Nu se gândea că poate păți așa ceva, mai ales că nu l-a provocat și nu i-a zis nimic ca să-l supere.

Am mers la Poliție, am dat declarații. Au imaginile de pe camere, au martori și știu și cine sunt agresorii. Rămâne ca Poliția să-și facă treabă și să-i prindă. Cei doi au fugit imediat după ce au lovit-o. Dacă era altcineva, nu femeie, probabil că nu ar fi fost violenți. Dar au zis să arate că sunt șmecheri cu o femeie.

Important e că nu a fost nimic mai grav, că își revine și cei doi să fie prinși”, a spus Alexandru Raicea, pentru GSP.ro.

Comunicatul transmis de Secția 1 Poliție Craiova descrie o versiune mai puțin gravă

Pe de altă parte, comunicatul transmis de Secția 1 Poliție Craiova descrie o versiune mai puțin gravă a incidentului, menționând că, în urma discuțiilor cu victima, polițiștii nu au constatat „un risc iminent” la momentul sosirii lor la fața locului.

„În continuarea activităților desfășurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, polițiștii Secției 1 Poliție Craiova au identificat un bărbat, de 57 de ani, din Craiova, bănuit că, la data de 10 august a.c., ar fi agresat-o pe tânăra de 26 de ani, din aceeași localitate.

Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul ar fi agresat-o fizic pe tânără, respectiv ar fi împins-o și tras-o de ureche, în timp ce se aflau în incinta unui supermarket din municipiul Craiova, iar după ce au părăsit incinta magazinului, ar fi lovit-o în zona capului.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, pe baza răspunsurilor oferite de tânără, nu a rezultat risc iminent, fiind adus la cunoștință acesteia faptul că poate solicita instanței de judecată emiterea unui ordin de protecție. În cauză, polițiștii continuă cercetările, urmând a fi dispuse măsuri legale”, se arată în comunicatul emis de Secția 1 Poliție Craiova, citat de editie.ro.