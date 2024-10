Sinwar și soția lui, Abu Zamar, care ține în mână ceea ce pare a fi o geantă Hermes de lux, preferată de celebrități și miliardari.

Cei doi soți pot fi văzuți împreună cu cei doi fii mici ai lor prin tunelul îngust, imaginile fiind surprinse la ora 22.45, pe 6 octombrie 2023, și date publicității de Forțele de Apărare ale Israelului la sfârșitul săptămânii trecute.

„În timp ce locuitorii din Gaza nu au bani pentru mâncare, vedem încă o dovadă a dragostei pentru bani a lui Yahya Sinwar și a soției sale”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al IDF, Avichay Adraee, lângă o captură video în care apare femeia.

Aceasta ține în mână ceea ce pare a fi poșeta extrem de scumpă din piele neagră.

Hey, fashionistas! Mrs. Sinwar, wife of Hamas leader, carries her Hermes Birkin leather and gold purse (valued at $32,000), as she walks through the tunnels beneath Rafah.



Humanitarian aid for Gazans was funneled “through” Hamas, UNRWA, and Gazan ministries. Billions of… pic.twitter.com/dvWJ9s7Ax6