Denis Zhernovoi, un inginer în vârstă de 39 de ani, suferă de vene varicoase și ulcere trofice. Potrivit soției sale, Marina, au început să primească în cutia poștală înștiințări de recrutare încă din luna august. Pe 20 septembrie, cu o zi înainte de anunțul oficial al mobilizării, un ofițer le-a bătut la ușă și i-a înmânat personal o notificare.

„I se spunea că trebuie să clarifice anumite informații. I-am spus să ia toate actele cu el, să le arate că nu este apt pentru serviciul militar”, a povestit femeia pentru Novaya Gazeta Europe. Dar nimeni nu l-a întrebat nimic despre starea sa de sănătate, niciun medic nu l-a examinat. I s-a înmânat un ordin de înrolare și i s-a spus să revină cu bagajul făcut. Ceea ce a și făcut.

Dacă un recrut suferă de varice cu insuficiență venoasă cronică de gradul doi sau trei, cum este cazul lui Zhernovoi, ar trebui să fie declarat temporar inapt pentru serviciul militar și să fie scutit între 6 și 12 luni, pentru a-și rezolva problema.

Mai mult, Denis și Marina au trei copii minori. Ea fiind în concediu de maternitate, el este singurul care aduce bani în casă. Pe 13 octombrie, șeful Comisiei de Apărare din Duma de Stat, Andrei Kartapolov, a declarat că bărbații vor putea obține o scutire dacă au trei sau mai mulți copii în întreținere.

Recomandări „Oscarurile” documentarelor din Marea Britanie recomandă „Colectiv” printre filmele ultimei jumătăți de secol

Ulterior, președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a anunțat că au fost anulate peste 9.500 de decizii privind tații mobilizați și că „aceștia s-au întors la familiile lor”.

Cu toate acestea, Marina a fost informată de un reprezentant al biroului de recrutare că această decizie nu a fost adoptată legislativ, astfel că soțul ei nu va fi adus înapoi.

„După primele antrenamente, nu mai putea să meargă”

„După primele antrenamente, soțul meu nu mai putea merge. A scris rapoarte adresate comandantului unității și medicului șef al unității. N-a primit niciun răspuns. Eu am contactat administrația locală, șeful biroului de recrutare, unitatea militară unde a fost repartizat. Nu știu la cine altcineva să mai apelez.”

Șeful biroului de recrutare mi-a spus: «Noi nu facem comisii medicale, avem un singur medic care îi examinează vizual pe recruți. Acum este în unitate, deci aparține Ministerului Apărării». Marina:

„Pur și simplu l-au răpit”

Soțul lui Lubov, Maxim Rogachev, a lucrat ca electrician la o companie de construcții. Au doi copii minori. Potrivit lui Lubov, Maxim suferă de hernie intervertebrală, pentru care a fost operat la coloană. Ulterior, au existat mai multe recidive ale bolii, astfel că medicii i-au interzis să facă efort și să stea în picioare sau în șezut mult timp. În seara de 21 septembrie, un polițist a venit la domiciliul lor cu o notificare.

Recomandări Am vizitat „diaspora Colectiv” din Anglia. Doctor britanic: „În 15 ani, am avut doar trei pacienți infectați cu bacteria CPE, doi din România și încă unul din Afganistan, din război”

„Atunci chiar am râs, pentru că știam că este inapt pentru serviciul militar. Nu ne-am gândit vreo clipă că vom ajunge într-o astfel de situație”, își amintește Lubov.

Pe 24 septembrie, bărbatul s-a prezentat la biroul de recrutare cu toate actele medicale care dovedeau că nu era apt pentru înrolare. „Când a ajuns, a fost urcat direct într-un autocar. I s-a spus că examinarea medicală va avea loc la unitate. A fost mințit, iar acum soțul meu este prizonier.”

Maxim a servit în armată în urmă cu 25 de ani, dar nu are experiență de luptă. De o lună, Lubov face drumuri între biroul de recrutare și unitatea militară, încercând să-i convingă pe comandanți că fac o greșeală.

„Nu am nimic de pierdut. Sunt rațională, știu că soțul meu nu va fi de niciun ajutor pe front. Are probleme la coloană, nu va putea nici măcar să-și pună o vestă antiglonț, să se apere sau să-și apere camarazii.”

Îl vor distruge și mi-l vor aduce înapoi în stare vegetativă, în cel mai bun caz. Am doi copii…. Cine mă va despăgubi pentru toate acestea? Pentru tot stresul mental? Lubov:

„S-a dus la biroul de recrutare pentru a clarifica informațiile, așa cum i-au cerut. Dar ei pur și simplu l-au răpit”, deplânge Lubov.

Recomandări Mesajul surorii unei victime Colectiv: „Au fost lăsați cu bună știință să moară. Omorul nu se prescrie”

„Ne donăm mașina statului, numai să-l trimită înapoi”

Soțul Galinei este Denis Gorbaciov, în vârstă de 42 de ani. În urmă cu 20 de ani, a luptat în războiul din Cecenia. S-a ales cu o rană la cap, care încă nu s-a vindecat, iar ligamentele picioarelor sale sunt rupte, așa că are și probleme de mers. Au mers la biroul de recrutare pe 23 septembrie dimineața. La amiază, bărbatul era deja înrolat.

„Am depus plângeri în toate locurile: la administrația din Sankt Petersburg, la procuratura din Sankt Petersburg. Mi se spune că nu mai sunt sub jurisdicția administrației din Sankt Petersburg, că acum soții noștri aparțin Ministerului Apărării. Am scris la Parchetul Militar, dar, conform legii, au la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde. Eu nu am atât timp”, povestește Galina.

A sunat la linia telefonică directă a Ministerului Apărării pentru a întreba dacă Denis poate fi trimis într-o zonă de război fără să i se facă un examen medical. Răspunsul a fost afirmativ.

„Nu știu cât de legal este acest lucru. Am stabilit că vom mai scrie două rapoarte: unul prin care cerem o comisie medico-militară și al doilea în care anunțăm că suntem gata să donăm statului mașina personală dacă îl trimit înapoi acasă”, spune Galina.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ana-Maria Brânză, după declarațiile virale făcute de Sorana Cîrstea: „Acum înțeleg de ce nu am avut niciodată sponsor”

Playtech.ro ȘOC! Româncele care merg la petrecerea lui Elon Musk din România! Planul ULUITOR al miliardarului

Viva.ro Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că e unul dintre cei mai importanți bărbați din România. Uluitor ce s-a întâmplat după ce a făcut această poză

Observatornews.ro Filmul unei zile negre în Coreea de Sud. O româncă din Seul descrie zona în care au murit 154 de oameni. "Acesta este bulevardul groazei"

Știrileprotv.ro Șeful spionajului militar de la Kiev: „Este puțin probabil ca Putin să supraviețuiască până la finalul războiului”. Ce se întâmplă în Rusia

FANATIK.RO Compania lui Elon Musk ar fi închiriat Castelul Bran pentru o petrecere de Halloween. Cine a ajuns la eveniment – Update

Orangesport.ro O nouă lovitură pentru Halep. Câţi bani dă înapoi Simona după ce a fost depistată pozitiv

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie 2022. Săgetătorii ar fi bine să acorde mai multă atenție interacțiunilor cu partenerii de orice fel, mai ales cel de cuplu

PUBLICITATE Celulele stem pot trata peste 80 de afecțiuni: de la tumori și boli de inimă, la diabet și paralizie cerebrală