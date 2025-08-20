Oferta de cazare diversificată

Investițiile totale depășesc 80 de milioane de euro, sumă care a transformat radical imaginea stațiunii și a crescut capacitatea de cazare. În prezent, doar hotelurile cu spa pot găzdui aproximativ 2.000 de turiști.

Sovata oferă acum o gamă variată de opțiuni de cazare. Turiștii pot alege între hoteluri de patru stele precum Crystal, Sovata, Pacsirta sau Brădet, și unități de trei stele ca Mureșul, Relax sau Ursina. De asemenea, sunt disponibile vile și pensiuni moderne, printre care Vila Turul, Pensiunea Sylvania, Vila Noblesse, Pensiunea Comfort și Vila Salt & Soul.

Oferta este completată de restaurante apreciate de vizitatori, cum ar fi Kali, Pacsirta, Peperoni, Ciuperca Mică și Bello. Aceste investiții consolidează poziția Sovatei ca stațiune balneoclimaterică de referință.

Prețuri competitive și pachete atractive

Hotelierii din Sovata oferă prețuri competitive în raport cu calitatea serviciilor. Pachetele includ de obicei cazare, acces la centre SPA, tratamente balneare și mese în restaurantele hotelurilor.

Potrivit sursei citate, bugetul mediu pentru o vacanță de 4-5 zile pentru o familie cu 2 adulți și 1 copil variază între 3.000 și 4.500 lei, în funcție de sezon, tipul de unitate și serviciile alese. Pachetele integrate devin din ce în ce mai populare printre turiști.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Atracții unice ale stațiunii Sovata

Sovata se distinge prin combinația unică de SPA & wellness, natură și tradiție. Principalele motive pentru care turiștii aleg această destinație includ:

Lacul Ursu, cel mai mare lac helioterm din Europa, cunoscut pentru proprietățile sale terapeutice. Centre moderne de relaxare și tratamente balneare. Peisaje naturale spectaculoase, ideale pentru plimbări și drumeții ușoare. Atmosferă liniștită și aer curat, perfecte pentru o vacanță relaxantă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Eforturile de dezvoltare ale stațiunii au fost recunoscute la nivel național. Sovata a fost aleasă Destinația Anului 2025 la categoria Stațiuni balneoclimaterice, în cadrul competiției „Destinatia Anului” desfășurate la Sibiu pe 9 aprilie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE