Reacție virulentă a Casei Albe

Executivul de la Madrid susține că un buget de 2–2,1% din PIB este suficient pentru a-și onora obligațiile față de NATO. Autoritățile spaniole au avertizat că depășirea acestui prag ar destabiliza finanțele publice, forțând reduceri drastice de fonduri din sectoare esențiale, precum protecția socială.

Relațiile dintre Spania și SUA s-au inflamat după ce guvernul spaniol a interzis utilizarea bazelor sale militare pentru operațiuni ofensive împotriva Iranului. Acest refuz strategic a declanșat o reacție virulentă din partea Casei Albe, Donald Trump intensificând presiunile diplomatice asupra Madridului ca represalii pentru lipsa de cooperare în conflictul din Orientul Mijlociu.

La 40 de ani de când spaniolii au confirmat prin referendum apartenența la NATO, relația Madridului cu Alianța este din nou pusă la încercare. Potrivit agenției de presă EFE, tensiunile actuale reînvie o dezbatere națională despre suveranitate și apărare care a marcat profund societatea spaniolă în ultimele decenii.

Un „partener teribil”

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa Madridului, etichetând Spania drept un „partener teribil” în cadrul NATO. Liderul american a acuzat direct guvernul spaniol că „nu joacă în echipă” și a plusat cu un avertisment fără precedent: impunerea unor represalii comerciale dacă Madridul nu acceptă să își majoreze semnificativ bugetul destinat apărării.

Într-o declarație care a stârnit revoltă la Madrid, Trump a desconsiderat parteneriatul strategic cu Spania: „Nu au nimic de care să avem nevoie, în afară de poporul lor minunat”. Liderul de la Casa Albă a mers mai departe cu jignirile, punctând că marea problemă a spaniolilor este absența unei „conduceri puternice”, un atac direct la adresa actualului guvern.

Madridul își reconsideră discursul în fața cerințelor lui Trump și spune că o contribuția la NATO înseamnă logistică și misiuni, nu doar procente.

Guvernul condus de Pedro Sánchez punctează că rolul strategic al bazelor navale și aeriene de pe teritoriul spaniol, alături de expertiza militară demonstrată în misiuni externe, reprezintă o monedă de schimb mai valoroasă pentru stabilitatea Alianței decât simpla alocare a 5% din PIB pentru apărare.

Standardele NATO se schimbă: pragul de 2% devine irelevant

Mark Rutte consideră că alocarea de 2% din PIB pentru apărare nu mai este o garanție suficientă în fața amenințărilor moderne. Pentru Spania, care abia în 2025 s-a aliniat acestui standard, noua direcție indicată de liderul NATO și susținută ferm de SUA reprezintă o provocare bugetară și politică majoră.

În timp ce Washingtonul presează pentru o alocare de 5% din PIB, Spania cataloghează cerința drept una disproporționată. O astfel de creștere ar destabiliza echilibrul fiscal al țării, motiv pentru care guvernul Sánchez refuză să transforme Spania într-o economie de război.

Ce îi cere Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan: bugetul pentru 2026 urmează să fie adoptat | VIDEO
Știri România 15:58
Ce îi cere Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan: bugetul pentru 2026 urmează să fie adoptat | VIDEO
Conacul Drahneilor se vinde cu 1.200.000 de euro. Cât costă un sat cu 6 case tradiționale restaurate în Maramureș
Știri România 15:38
Conacul Drahneilor se vinde cu 1.200.000 de euro. Cât costă un sat cu 6 case tradiționale restaurate în Maramureș
Monden

Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie"
Stiri Mondene 16:46
Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”
Care este clasamentul juraților de la „Chefi la cuțite" până acum, după 6 amulete. Topul decide câți concurenți va avea fiecare echipă
Stiri Mondene 15:15
Care este clasamentul juraților de la „Chefi la cuțite” până acum, după 6 amulete. Topul decide câți concurenți va avea fiecare echipă
Politic

Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit" / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva" / Cele trei domenii majore de cooperare I VIDEO
LiveText
Politică 16:10
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” / Cele trei domenii majore de cooperare I VIDEO
România și Ucraina au semnat un parteneriat privind producția comună de drone
Politică 16:09
România și Ucraina au semnat un parteneriat privind producția comună de drone
