Noi legi antifumat în Spania

Guvernul spaniol a adoptat un proiect de lege pentru limitarea fumatului în locurile publice. Acesta ar putea avea un impact semnificativ și asupra turiștilor.

Conform proiectului, fumatul și vapatul vor fi interzise în anumite zone exterioare, cum ar fi facilitățile sportive, terasele restaurantelor și barurilor.

Spania ia măsuri dure împotriva culturii fumatului

Proiectul de lege propus ar putea schimba semnificativ experiența turiștilor care se îndreaptă în număr mare către destinațiile populare din Spania.

Țara a fost în mod tradițional atractivă pentru călători nu numai datorită climei și culturii sale, ci și datorită disponibilității produselor din tutun duty-free și a prețurilor scăzute ale țigărilor.

Noua propunere legislativă prevede interzicerea țigărilor convenționale și electronice, a pungilor de nicotină, a produselor pe bază de plante, a narghilelelor și a dispozitivelor de încălzire a tutunului în zonele exterioare.

Aceste zone includ plaje, terase de restaurante și baruri, stadioane, centre sportive, locuri de joacă pentru copii, stații de autobuz și instituții de învățământ.

Legislația propusă vizează, de asemenea, un control mai strict al comercializării și distribuției țigărilor electronice și a dispozitivelor de vapat.

Nu există încă indicații cu privire la momentul exact în care aceste măsuri ar putea intra în vigoare. Proiectul de lege trebuie încă aprobat de Parlament.

„Vom pune întotdeauna sănătatea publică înaintea intereselor private”, a declarat ministra spaniolă a Sănătății, Monica Garcia, potrivit Euronews.

„Toată lumea are dreptul la aer curat și la o viață mai lungă și mai bună”, a mai adăugat ea.

Măsurile propuse se confruntă cu rezistență din partea proprietarilor de restaurante și baruri. Aceștia se plâng că gastronomia în aer liber din Spania, disponibilă pe tot parcursul anului, este promovată în mod semnificativ de clienții fumători.

Fumatul în interior în Spania este interzis din 2011.

Europa dorește să restricționeze fumatul în aer liber

Cu această abordare, Spania se aliniază vecinilor săi europeni. Franța și-a înăsprit recent măsurile pentru fumători în iulie.

Acolo, fumatul este acum interzis în locuri în aer liber, inclusiv plaje, parcuri, grădini publice, în fața școlilor, stații de autobuz și facilități sportive.

Cu toate acestea, legislația exclude terasele cafenelelor și barurilor, precum și țigările electronice de la aceste restricții.

Inițiativa reflectă tendința generală europeană către o reglementare mai strictă a consumului de tutun, deși continentul are cea mai mare rată de fumători adulți din lume, de aproximativ 25%.

Conform statisticilor Ministerului Sănătății, în Spania mor anual peste 50.000 de persoane din cauza consumului de tutun – aproximativ 137 de decese pe zi.

Propunerea aprobată de cabinetul spaniol nu include cerințele pentru ambalaje standardizate ale produselor din tutun, o măsură care, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, a fost deja introdusă în 25 de țări.

