Deținută de Ministerul Economiei (67,35%) și de Romarm SA, UPS Dragomirești are sediul social în Târgoviște și un punct de lucru în comuna Dragomirești, Dâmbovița.

După ani de pierderi, uzina din Dragomirești a început să facă profit începând cu anul 2022, iar din 2023 a ieșit cu 13,6 milioane de lei pe plus.

Șefa CA, specialistă în comunicare

După o perioadă de provizorat, în luna februarie a acestui an, au fost numiți administratorii Uzinei de Produse Speciale Dragomirești SA. Declarațiile de avere ale membrilor Consiliului de Administrație nu cuprind încă veniturile obținute la UPS Dragomirești.

Gabriela Cătălina Danciu, președinta Consiliului de Administrație, este sociolog. Doamna Danciu a fost jurnalist la Cotidianul, Viața la țară și Gardianul. Apoi a cotit-o spre zona bugetară, devenind consilier la Ministerul de Interne, la SGG, la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, expert la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, director la Garda de Mediu, consilier și purtător de cuvânt al Guvernului Ponta (în 2013), consilier la Senat și ultimul post de consilier la Ministerul Economiei.

Gabriela Cătălina Danciu. Foto: academia.edu

Ultima poziție a deschis pentru Cătălina Danciu ușa consiliilor de administrație în companii controlate de Ministerul Economiei. Așa a ajuns, în 2023, în CA al Șantierului Naval 2 Mai SA Mangalia, dar a mai fost administrator special la Fabrica de Arme Cugir (o altă filială a Romarm SA) și, acum, la UPS Dragomirești.

Conform ultimei declarații de avere, doamna Danciu câștiga de la Senatul României suma de 64.497 de lei, de la Universitatea București, 43.085 de lei, de la Ministerul Economiei, 24.245 de lei și de la Șantierul Naval 2 Mai, 4.796 de lei.

Danciu este și președinta Asociației Entropia, care, în 2022, a câștigat o finanțare de 56.790 de lei, de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, pentru proiectul „Descoperă identitatea românească – proiect adresat românilor din regiunea Odesa”. Câștigul doamnei Danciu de la asociație a fost, conform contractului de muncă din 2023, de 3.744 de lei.

Soțul doamnei Danciu, Mihai Danciu, beneficiază de o pensie militară de 108.000 lei și de alți 108.226 de lei pentru că lucrează ca manager în cadrul Unifarm SA.

Un avocat și o apropiată de Vanghelie

Adrian Hlistei-Mureșan este de profesie avocat, membru în Baroul București din 2013. Domnul avocat a tranzitat, din 2014, pe la mai multe firme de avocatură. Nimeni nu știe ce treabă are cu armamentul și de ce a fost numit membru în CA al UPS Dragomirești.

Adrian Hlistei-Mureșan. Foto: cautavocat.ro

Elena Claudia Florea, membru în CA, este și director economic al UPS Dragomirești SA. Ea a fost auditor la Curtea de Conturi, membru CA al Tohani SA Zărnești și Carfil SA (ambele filiale ale Romarm SA) și șef birou la Transgaz SA.

Ultima funcție i-a adus doamnei Florea un venit de 182.985 de lei. Claudia Florea este și patroana firmei „de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal New Think for Business SRL. Doamna Florea a mai fost asociată și în alte firme, cum ar fi Râușorul Turism SRL. Aici a fost tovarășă de afaceri cu Iulian Lupeanu, apropiat de Marian Vanghelie și care apare în anchetele DNA împotriva fostului edil de la sectorul 5.

Elena Claudia Florea

De la păcănele la arme

Director general este PSD-istul Constantin Tocan, care este și membru CA. El lucrează la UPS Dragomirești din 2022, când a fost numit membru în CA și director general adjunct.

Înainte să se ocupe cu fabricarea armelor și a muniției, Tocan a fost director de păcănele, adică manager la firma de jocuri de noroc Admiral. După ce a terminat cu jocurile de noroc, Tocan a mai agățat postul de director general al Moreni Parc Industrial SA (aflat sub tutela Consiliului Județan Dâmbovița și rezultat, în 2001, prin divizarea uzinei de armament Automecanica Moreni), inspector de integritate la Uzina Mecanică Mija SA (o altă filială a Romarm SA) și de director la Uzina Automecanica Moreni SA (tot filială a Romarm SA).

În ultima declarație de avere, Tocan a declarat venituri de peste 84 mii de lei, plus veniturile soției de 40.720 de lei, care este economist tot la Moreni Parc Industrial.

Constantin Tocan. Foto exclusivdb.ro

Acești „specialiști” vor gestiona un contract imens cu muniție NATO

Una dintre ultimele declarații ale fostului ministru al Economiei, Bogdan Ivan, au fost făcute, acum o lună, la UPS Dragomirești. Ivan a spus atunci că „la Dragomirești va fi Centrul de Excelenţă în Muniţie NATO pentru întreaga Europă. Ce înseamnă asta?

Înseamnă că acum două săptămâni, în baza unui acord între statul român şi guvernul american, am semnat, după foarte multe tratative tehnice şi politice, un letter of request din partea României, care presupune atragerea a 220 de milioane de dolari dintr-un credit cu condiţii foarte avantajoase pentru România din bani americani şi aducerea tehnologiei SUA într-un parteneriat cu General Dynamics aici, în România, pentru a produce muniţii de calibru 120 şi 155 compatibile NATO, pentru Armata României şi pentru întreaga Uniune Europeană.

Adică tot ceea ce înseamnă muniţie pentru tancul Abrams, tot ceea ce înseamnă muniţie pentru K9 va fi produs în România şi va fi singura capacitate de producţie la nivelul Uniunii Europene. E o investiţie majoră, e o investiţie strategică, ce marchează solidificarea parteneriatelor pe care le avem cu Statele Unite ale Americii şi cu noua administraţie”.

Ludovic Orban și eșecul producției de măști de la Dragomirești

Dar UPS Dragomirești era deja celebră, și nu pentru muniția pe care o fabrică, ci pentru măștile de protecție împotriva coronavirusului. În timpul guvernării Orban, pandemia a lovit și România, iar procurarea de măști sanitare devenise o luptă acerbă. Astfel, Guvernul a investit 1,6 milioane de euro pentru a cumpăra o linie de producție a măștilor de protecție sanitară.

Investiția a avut două scopuri: scoaterea uzinei din pierderi, orientând-o spre o nouă gamă de produse și fabricarea măștilor sanitare în România. Utilajele urmau să producă aproximativ 350.000 de măşti pe zi, urmând să poată fi produse şi măşti FFP2 sau FFP3.

Însă, imediat după inaugurare, utilajele second-hand cumpărate din China au început să dea rateuri. Iar mașinăriile chinezești care se tot stricau au produs în patru luni doar patru milioane de măști.

În prezent, linia de producţie de măşti sanitare de la UPS Dragomirești este în conservare la sediul uzinei, iar investiția este considerată drept „pierdere totală”.



