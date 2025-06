Conform ziarului britanic The Guardian, operațiunea a inclus o călătorie în Orientul mijlociu, unde ofițerii MI5 au fost cazați într-o casă sigură a CIA. Această călătorie a fost efectuată fără știrea guvernului local.

Investigația ar fi durat două decenii

Investigația ar fi durat până la 20 de ani, dar MI5 nu a reușit să confirme existența unei „cârtițe” în MI6, ridicând posibilitatea ca un agent să fi scăpat.

„Am crezut că avem de-a face cu un alt Philby”, a spus o sursă, făcând aluzie la Kim Philby, agent dublu MI6 care a făcut parte dintr-un grup de britanici recrutați de Uniunea Sovietică, cunoscut sub numele de rețeaua de spionaj Cambridge.

MI6, Serviciul Secret de Informații, este agenția britanică de spionaj responsabilă cu colectarea de informații în străinătate și gestionarea agențiilor. MI5, Serviciul de Securitate, este agenția națională de informații care evaluează amenințările la adresa securității naționale a Marii Britanii.

Investigația a început în anii 1990 și ar fi continuat până în 2015. Până atunci, ofițerul vizat părăsise MI6, care avea 2.500 angajați la acea vreme. Informația despre presupusul spion a venit de la Agenția Centrală de Informații (CIA), care era convinsă că un agent britanic transmitea secrete Rusiei.

În cursul unei părți a anchetei, serviciul secret de informații al Rusiei, FSB, era condus de Vladimir Putin.

„Ni s-a spus că ținta era un spion rus… Statele Unite credeau că el transmitea informații rușilor. El era suspectul 1A. Această misiune a fost luată mai în serios decât oricare alta în care MI5 a fost implicat. Wedlock le-a eclipsat pe toate”, a spus o sursă, potrivit cotidianului britanic.

Ofițerul care a condus operațiunea a fost informat într-o biserică

Operațiunea a început la mijlocul sau la sfârșitul anilor 1990, după ce CIA și-a informat omologii din serviciile de informații britanice cu privire la preocupările sale.

O carte publicată recent, „The Spy in the Archive: How One Man Tried to Kill the KGB”, scrisă de Gordon Corera, fost corespondent pe probleme de securitate al BBC, face referire la acest episod. Conform cărții, Agenția Centrală de Informații era îngrijorată că un ofițer MI6 fusese „transformat de Moscova”, dar că nu era clar cine era.

Conform ziarului britanic, Marea Britanie l-a identificat pe presupusul spion, iar o echipă de specialiști MI5 a fost însărcinată cu urmărirea acestuia. Echipa nu a operat din sediul MI5 din Westminster.

Operațiunea a avea un caracter atât de sensibil, încât ofițerul care a condus supravegherea a fost informat într-o biserică. În primă fază, unii agenți implicați în operațiune știau că participă la un exercițiu de pregătire și au primit mai multe detalii abia când se aflau în afara sediului.

Echipa de supraveghere Wedlock își avea sediul într-o clădire din Wandsworth, Londra, operând sub numele unei false afaceri de securitate. La acel moment, echipa a fost informată că ținta avea un rol de conducere în MI6, având acces la informații extrem de sensibile.

Metode de supraveghere

Echipa de operațiuni tehnice a MI5, cunoscută la acel moment sub numele de A1, a pătruns în secret în locuința ofițerului MI6, amplasând dispozitive de ascultare și video.

În fața casei sale, a fost lăsată o mașină MI5, care era dotată cu o cameră de supraveghere. Dispozitivul de supraveghere a fost băgat în interiorul unei cutii de șervețele. Supravegherea a evidențiat comportamente suspecte, dar fără legătură cu spionajul.

Echipa a urmărit mișcările țintei în Europa, Asia și Orientul Mijlociu, operând în afara jurisdicției MI5. Conform sursei citate, cei trimiși în străinătate aveau pașapoarte cu nume false, iar agenții au fost avertizați că, dacă sunt reținuți, sunt „pe cont propriu”.

O sursă a menționat că se credea că ținta nu lucra singur. Mai mult, se crede că alți doi oameni, care se aflau la Londra, îl ajutau.

Wedlock a fost o „operațiune extrem de neobișnuită … cea mai lungă din istoria recentă și probabil cea mai costisitoare”, a spus sursa.

„MI5 nu a obținut niciodată dovada concludentă pe care o căuta”, au spus sursele.

Una dintre temerile celor implicați a fost că ținta ar fi putut deveni conștientă că era urmărită. O sursă de la Whitehall a refuzat să comenteze.

Amintim că Blaise Metreweli (47 de ani), ofiţer de carieră în serviciile secrete britanice, a devenit prima femeie nominalizată la conducerea MI6.