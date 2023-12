Spitalele Ministerului Transporturilor vor fi cedate la începutul lui 2024. Cele mai multe vor ajunge la universitățile de medicină

„Se lucrează la hotărârea de guvern prin care se va face transferul. S-a început cu Spitalul Witting din București, care va fi preluat de MApN. Aici s-a făcut deja proiectul de HG”, au precizat surse din Ministerul Transporturilor.

Discuțiile durează deja de doi ani, iar în 2023 au fost făcuți pași concreți. Primăriile, universitățile și ministerele interesate să preia spitalele CF au intrat într-o competiție jurizată „ca să demonstreze că pot face investiții și dezvoltare”, conform surselor citate.

Pentru câteva dintre cele 15 spitale ale Ministerului Transporturilor au fost și câte trei doritori.

„S-a făcut o ordonanță de urgență în care se pot transfera spitalele din rețeaua CF a Ministerului Transporturilor către alte entități, de principiu UAT-uri și UMF-uri. Între timp, ordonanța a fost aprobată de Parlament. S-a făcut un comitet interministerial, un ghid, fiecare entitate a solicitat câte un spital. După jurizare, s-a făcut o comisie, s-au dat puncte și sunt la etapa în care se lucrează la hotărârea de guvern prin care se transferă”, au explicat pentru Libertatea surse guvernamentale.

Avem șase spitale implicate în proiecte cu fonduri europene, care se termină la 1 ianuarie. De atunci, după ce trece HG, poate fi demarat un protocol de predare-primire ce poate dura până la 60 de zile. Surse din Ministerul Transporturilor:

Recomandări Incendiu la Ferma Dacilor: a fost recuperată a șaptea victimă – un copil. O altă persoană, încă dispărută. Pensiunea nu avea autorizație de construire și nici autorizație de securitate la incendiu

„Nu avem spitale cu adevărat universitare în România”

Cele 15 spitale din țară au fost „scoase pe piață” de Ministerul Transporturilor de aproape doi ani. Dacă la începutul anului 2022 erau doar discuții cu privire la intenția transferului unităților medicale din regia Ministerului Transporturilor către universități sau alte administrații locale doritoare să le preia, primii pași concreți au fost făcuți acum un an.

Secretarul general al Guvernului de atunci, Marian Neacșu, a trimis o circulară către toate unitățile administrative de pe raza județelor care conțin spitale CF, anunțându-le că, dacă sunt interesate, trebuie să trimită o solicitare în acest sens.

UMF-urile din țară au fost primele care au răspuns afirmativ apelului, angajându-se să preia, în județele unde există, și ambulatorii CF din administrația Ministerului Transporturilor. Există 22 de astfel de ambulatorii în țară, majoritatea în județele unde sunt și spitale. Fiecare rector al celor șase UMF-uri a trimis, în martie 2023, același comunicat de presă, anunțând dorința universităților de a prelua spitalele din județele în care își desfășoară activitatea și de a lansa conceptul de spital universitar.

Recomandări Cum arată ultima listă de cheltuieli ale PSD și PNL. Ciolacu&Ciucă țin la sertar un proiect important privind banii pentru presă

Prof. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași, a explicat această idee pentru Libertatea: spitalele universitare trebuie să fie unități medicale fanion, dotate cu cele mai moderne echipamente, în care să activeze personalul medical cel mai bine pregătit în cât mai multe domenii. Un spital universitar ar trebui să fie și un centru de cercetare, dar și unul de practică, în care cadrele didactice de la UMF să lucreze alături de studenți.

Prof. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași. Foto: Facebook

„Nu avem în momentul de față spitale cu adevărat universitare în România, doar cu numele. La Iași, când vom prelua Spitalul CF, mă gândesc să implementăm o platformă de chirurgie minim-invazivă, să avem câteva săli de chirurgie laparoscopică, să instalăm un robot chirurgical, iar cadrele noastre didactice să vină cu pacienții lor, pe care îi urmăresc, să îi opereze acolo”, a declarat prof. dr. Viorel Scripcariu.

La Iași, rectorul UMF a promis că nimeni nu va fi dat afară

Recomandări Interviu cu călugărul care a fost director de bancă: „Suntem într-o recesiune. Toate politicile monetare, financiare, economice sunt doar nişte aparate care ţin în viaţă un muribund”

Decizia de a ceda unitățile medicale către UMF-uri și administrații locale a fost criticată de angajații acestora, care au și protestat la începutul lui 2023 în fața Ministerului Transporturilor. Temerea principală este că noii proprietari vor terenurile și clădirile, nu să fie gestionari ai unei unități medicale.

La Iași, spre exemplu, UMF este câștigătoarea competiției derulate de Ministerul Transporturilor, la care s-a înscris și Primăria municipiului Iași. Astfel, UMF va prelua două spitale CF din județ: cel din Pașcani și cel din Iași. Rectorul universității a explicat pentru presa locală că singurele schimbări vor fi de management, care se dorește a fi unul performant, dar nu își va pierde nimeni locul de muncă.

„Nu dăm pe nimeni afară, nu ne propune asta, noi vom prelua cu aparat administrativ, cu tot, dar cadrele didactice ale noastre care lucrează acolo vor trebui să primească nişte atribuţii în plus, în sensul că aceste spitale trebuie să fie spitale de succes, pentru asta trebuie să muncim”, a precizat Viorel Scripcariu.

La Craiova, primăria a făcut lobby și a câștigat

Nu peste tot a fost aceeași deschidere. Surse din Guvern au explicat pentru Libertatea că la Craiova, primarul Liga Olguța Vasilescu a făcut un lobby foarte puternic pentru a putea prelua unitatea medicală CF din județ.

Atât de puternic, încât UMF Craiova s-a retras din competiție, deși își anunțase intenția și pornea cu prima șansă.

„Am văzut dorința primăriei de a obține acest spital și noi ne-am retras, chiar dacă inițial am spus că dorim să îl preluăm. Este o unitate medicală care nu ne-ar fi avantajat foarte mult: are doar două specializări, iar ideea de spital universitar este să ai cât mai multe specializări pentru a pregăti studenții și a aduce cadrele didactice – medici la un loc”, a declarat prof. dr. Dan-Ionuț Gheonea, rectorul UMF Craiova, pentru Libertatea.

Prof. dr. Dan-Ionuț Gheonea, rectorul UMF Craiova

Mai aveam o problemă: în județ sunt multe ambulatorii, în tot felul de halte CFR, spații deținute de Ministerul Transporturilor, pe care ar fi trebuit să le preluăm tot noi, dar care sunt abandonate, distruse, locuiesc în ele persoane fără adăpost, ar fi fost foarte complicat pentru universitate să le putem gestiona. Dan-Ionuț Gheonea, rectorul UMF Craiova:

Din informațiile noastre este singurul caz din țară unde UMF-ul din județ nu va prelua spitalele CF, cu excepția Bucureștiului, unde cele două spitale vor fi împărțite de UMF Carol Davilla și Ministerul Apărării, fiecare câte unul.

Grindeanu: „Este o situație win-win”

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, citat de Digi24.ro, a precizat că ministerul are „alte lucruri de care trebuie să se ocupe” și că nu are resursele pentru a susține unitățile medicale, despre care apreciază că sunt subfinanțate de peste 30 de ani.

„Această subfinanţare până la urmă se vede în actul medical. Cu tot respectul pentru medici, pentru personal, mă refer la dotări şi la toate lucrurile care ţin de o bună finanţare. Atunci eu cred că e o situaţie win-win în care, dacă se merge la autorităţile locale sau la universităţi de medicină, universităţi de profil şi se obţine o finanţare mult mai bună, lucrurile sunt cât se poate de în regulă. Asta este dorinţa noastră, nu se desfiinţează nimic, nu vor fi daţi oameni afară şi concediaţi”, a spus Sorin Grindeanu.

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat în mai multe rânduri că este o idee bună preluarea de către UMF-uri a cât mai multe dintre aceste spitale. Din estimarea ministrului, sunt în prezent 3.000 de paturi și 300 de medici care deservesc aceste unități medicale.

Cele 15 spitale CF ce vor fi transferate sunt:

Spitalul Clinic nr. 1 CF Witting București Spitalul Clinic nr. 2 CF București Spitalul Clinic CF Iași Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca Spitalul Clinic CF Timișoara Spitalul Clinic CF Ploieşti Spitalul Clinic CF Galaţi Spitalul Clinic CF Constanţa Spitalul Clinic CF Braşov Spitalul Clinic CF Paşcani Spitalul Clinic CF Simeria Spitalul Clinic CF Oradea Spitalul Clinic CF Craiova Spitalul Clinic CF Sibiu Spitalul Clinic CF Drobeta-Turnu Severin.

Urmărește-ne pe Google News