De ce spitalul a funcționat doar 10 luni

Spitalul mobil COVID de la Lețcani a fost achiziționat în primăvara anului 2020, în regim de urgență, prin Euronest, o asociație de dezvoltare din care fac parte județele din nord-estul țării. La acel moment, presiunea pe sistemul sanitar era maximă, iar soluțiile rapide păreau singura opțiune pentru autorități: achiziția a fost făcută în doar 11 zile. 

Primii pacienți au fost internați la mijlocul lunii octombrie 2020. La vremea respectivă, spitalul funcționa ca secție exterioară a Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. În ianuarie 2021, unitatea a fost închisă. Autoritățile au anunțat inițial o închidere temporară, de câteva zile, pentru dezinfecție. În realitate, pauza avea să se prelungească, în contextul problemelor tehnice majore semnalate de presă. Cea mai gravă a vizat sistemul de încălzire, care nu făcea față temperaturilor scăzute, dar și căderile repetate de curent, care afectau funcționarea aparaturii medicale, într-o perioadă critică a pandemiei.

În urma acestor semnale, Corpul de control al Ministerului Sănătății a efectuat verificări la spitalul modular. Raportul a indicat mai multe nereguli, care confirmau inclusiv problemele deja cunoscute public. Consecința a fost că unitatea a rămas închisă pentru cea mai mare parte a anului 2021, într-un interval în care presiunea asupra spitalelor clasice continua să fie ridicată.

Spitalul a fost redeschis în octombrie 2021, în contextul unui nou val al pandemiei, după ce administrarea unității a fost preluată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași. Funcționarea a fost însă de scurtă durată, până în februarie 2022, când au fost externați ultimii pacienți. De la acel moment, spitalul a intrat în conservare.

Potrivit datelor publice, în spital au fost tratați circa 1.000 de pacienți. Proiectat cu 256 de paturi (103 de Terapie Intensivă), unitatea a fost utilizată în realitate la o capacitate de 70 de paturi (18 ATI) astfel încât să poată fi respectate condițiile de siguranță și circuitele funcționale. 

Declarații contradictorii între ISU și Euronest 

Preluarea de către ISU a venit la pachet cu ideea relocării unității: amplasamentul actual a fost unul de avarie, în incinta unui parc agroindustrial. ISU a anunțat în câteva rânduri relocarea, dar demersul pare blocat în birocrație administrativă. Oficial, șefii ISU Iași vorbesc despre o prioritizare a investițiilor din ultimii ani, iar anul acesta ar urma să vină rândul spitalului. Până atunci, unitatea rămâne neutilizată, cu containere sub lacăt.

„Demersul de relocare a început, urmează obținerea avizelor pentru studiul de fezabilitate și proiectarea, apoi partea de construcție a platformei și relocarea containerelor. Noi depunem eforturi să rezolvăm problema cât mai repede”, a mai spus generalul de brigadă Ionel Grădinaru, inspector șef al ISU Iași. Din Lețcani, spitalul ar urma să fie mutat în celălalt capăt al Iașiului (zona Șorogari), unde ISU are un centru de pregătire și un depozit logistic (în curs de execuție).

De cealaltă parte, oficialii Euronest, proprietarul spitalului, susțin că nu au fost informați despre un astfel de demers, iar corespondența Euronest – ISU s-ar fi limitat la aspecte care țin de administrare curentă. 

„La momentul în care va expira contractul de comodat (octombrie 2026, n.r.), vor fi analizate soluțiile viabile, dar deocamdată nu am ajuns la acel moment. Problema relocării implică un acord din partea noastră, dar nu am fost anunțați până acum de un astfel de demers”, a comentat Alina Popa, directorul Euronest. 

Relocarea unității, dacă se va concretiza, implică manevrarea a 110 containere cu o greutate cuprinsă între 3 și 6,5 tone, o operațiune complexă și costisitoare. 

Spitalul a paralizat activitatea singurului parc agroindustrial din Iași

Unitatea este amplasată în incinta unui parc agroindustrial din comuna Lețcani, la circa 15 km de municipiul Iași. Proiectul „Transagropolis”, o investiție de 25 de milioane de lei, trebuia să devină punctul de pornire al transformării Iașiului într-un pol agroindustrial al regiunii. Din 2020 însă, activitatea parcului este practic blocată.

În lipsa unei relocări a spitalului, spațiul a rămas nefuncțional, iar evenimentele și activitățile care ar fi trebuit să aducă împreună fermieri, investitori și producători nu au mai avut loc.

„Transagropolis este un proiect foarte bine gândit, dar nu mai putem organiza evenimente, spitalul COVID ne-a dat în cap. Era locul unde fermierii, inclusiv din Republica Moldova și Ucraina, interacționau și prezentau ultimele evoluții și tehnologii din agricultură. Dacă azi e relocat, mâine lansăm evenimente. Înțeleg că toată problema stă în pixul de la București, nu înțeleg de ce se tergiversează”, a declarat Stelian Turcu, primarul din Lețcani. 

Achiziția spitalului: controverse, sesizări penale și anchete fără finalitate

Spitalul a fost achiziționat în primăvara anului 2020, într-un context de urgență sanitară fără precedent, în baza normelor europene aplicabile procedurilor accelerate. Selecția furnizorului a fost inițiată și finalizată în doar 11 zile, iar contractul a fost semnat pe 21 aprilie 2020. La procedură au participat patru companii: SDI Global (Turcia), Rhymer (India), Komboo și Pop Industry (România). Oferta câștigătoare a fost cea a firmei turcești, cu un preț de 63,7 milioane de lei.

Turcii trebuiau să operaționalizeze spitalul în 27 de zile, dar, în realitate, perioada a ajuns la 180 de zile, ceea ce a atras penalizarea furnizorului. Rapiditatea procedurii, în contrast cu întârzierile în punerea în funcțiune, a devenit ulterior sursa unor controverse majore. Un raport al Curții de Conturi, anulat parțial între timp de instanță, a ridicat semne de întrebare privind costurile spitalului, inspectorii invocând o posibilă supraevaluare de 25 de milioane de lei.

Concluziile raportului au fost preluate de grupul PNL din Consiliul Județean Iași, care a formulat plângeri penale. Demersul a coincis cu perioada de campanie electorală, în condițiile în care decizia achiziției a fost asumată de doi foști președinți de consilii județene din partea PSD, Maricel Popa (Iași) și Ionel Arsene (Neamț). Finanțarea proiectului a fost împărțită între cele două județe, Iașiul suportând 75% dintre costuri, iar Neamțul 25%. Ambele instituții au fost nevoite, la acel moment, să reducă din bugetele destinate altor investiții. 

„Deturnare de fonduri”, „abuz în serviciu” și „zădărnicirea combaterii bolilor” au fost principalele acuzații ale liberalilor. Ancheta procurorilor nu are încă o finalitate, iar spitalul mobil rămâne în continuare neutilizat.

Anders Aslund, fost consilier al lui Boris Elțîn și expert în geopolitică: „Nici o persoană sănătoasă la cap nu poate avea încredere în SUA atât timp cât Trump este președinte"
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
Anders Aslund, fost consilier al lui Boris Elțîn și expert în geopolitică: „Nici o persoană sănătoasă la cap nu poate avea încredere în SUA atât timp cât Trump este președinte"
Nicolae Poiană a murit. Medicul a fost un pionier în reproducerea asistată în România
Știri România 27 ian.
Nicolae Poiană a murit. Medicul a fost un pionier în reproducerea asistată în România
Imagini adorabile cu fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian. Cât de mult a crescut Sasha
Stiri Mondene 09:25
Imagini adorabile cu fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian. Cât de mult a crescut Sasha
Ce bărbați speră să găsească Daniela Ciocan la emisiunea „Mireasa: Meciul Iubirii": „Am multe așteptări"
Interviu
Stiri Mondene 27 ian.
Ce bărbați speră să găsească Daniela Ciocan la emisiunea „Mireasa: Meciul Iubirii": „Am multe așteptări"
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Politică 27 ian.
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Politică 27 ian.
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
