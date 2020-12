„Am mers la spital pentru că îi ieșise mamei sonda din rinichi, ea are o sondă pe unde i se scurge lichidul acumulat care nu ajunge în vezică. Acea sondă i-a fost montată în februarie, iar medicul de la Cluj-Napoca mi-a spus că, dacă se desface, sângerează sau orice altceva, să mă adresez celei mai apropiate unități spitalicești”, a povestit fiica.

Am dus-o la Spitalul Municipal Dej cu mașina proprie. Am fost întâmpinată de două asistente. Mi-au spus că nu se pot pronunța până nu o vede medicul, dar că nu este medic urolog de gardă și că am venit degeaba.

Fiica femeii: