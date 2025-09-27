Este vorba de cafenelele pe care Starbucks le deținea în Elveția. Închiderile sunt parte a unei strategii globale de reducere a costurilor și concentrare pe locațiile profitabile. Sunt vizate unitățile cu care nu au destui clienți sau cele fără perspective economice.

La începutul anului 2024, Starbucks avea 57 de cafenele în Elveția.

Numărul exact al locațiilor care vor fi închise și impactul asupra angajaților nu a fost încă comunicat.

Purtătorul de cuvânt al companiei a precizat că, acolo unde este posibil, angajații vor fi transferați la alte sucursale, iar în caz contrar vor primi plăți compensatorii și alte forme de sprijin, potrivit Swissinfo.

Măsurile fac parte dintr-o transformare globală. În America de Nord, compania estimează că numărul de cafenele se va reduce cu aproximativ 1% în 2025, în timp ce în Europa vor fi deschise 150 de cafenele suplimentare, inclusiv una nouă în Interlaken la începutul anului 2026.

Starbucks a anunțat, de asemenea, reducerea a aproximativ 900 de locuri de muncă din afara magazinelor, din SUA, pentru a eficientiza structura costurilor și a canaliza resurse către afacerea de bază.

CEO-ul Brian Niccol a explicat că aceste măsuri sunt necesare pentru a face compania mai rezistentă și capabilă să crească pe termen lung.

Recomandări Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Brian Niccol câștigă într-o zi cât un barista într-un an.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE