Potrivit unui comunicat transmis joi de Instituția Prefectului – Județul Harghita, măsura va fi în vigoare între 9 august și 9 septembrie 2025, inclusiv, conform deciziei Comitetului Local pentru Situații de Urgență Praid.

Pe durata acestei perioade vor fi aplicate mai multe măsuri: mobilizarea tuturor resurselor și factorilor decizionali pentru executarea lucrărilor de deviere provizorie a pârâului, informarea locuitorilor din Praid și din localitățile învecinate cu privire la evoluția situației, interzicerea accesului în zona afectată și în Canionul de Sare, precum și acordarea de sprijin persoanelor și gospodăriilor aflate în aval, dacă va fi necesar.

Lucrările de deviere a cursului pârâului prin sistemul de țevi corugate ar urma să fie finalizate într-o săptămână, dacă vremea și condițiile hidrologice o permit.

„Se efectuează nivelări de teren pe traseul țevilor, umpluturi, consolidarea tronsoanelor și montarea sistemelor de ancorare”, precizează autoritățile.

În prezent, se lucrează la înălțarea barajului provizoriu din amonte pentru un control suplimentar al debitului, la consolidarea digului, la curățarea și amenajarea terasamentului, precum și la aducerea de piatră spartă și completarea materialului de fund, pentru stabilizarea țevilor corugate.

„În acest moment, sistemul de țevi corugate preia și transportă întreaga cantitate de apă a pârâului Corund, funcționând în parametri normali”, informează Instituția Prefectului.

Starea de alertă la Praid a fost instituită prima dată pe 8 mai, după apariția infiltrațiilor în subteran provocate de ploile abundente.

Pe 31 iulie, barajul de deviere provizorie a pârâului Corund, construit pentru acumularea și redirijarea controlată a apei, a fost depășit din cauza ploilor abundente, astfel că apa s-a scurs peste și sub sistemul de țevi corugate, inundând drumul tehnologic



