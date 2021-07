Nivelul apei de ploaie a atins joi înre 5 și 10 centimetri, în urma unei serii de furtuni abătute deasupra New Yorkului joi după-amiază, „provocând inundaţii puternice în unele locuri”, a anunţat Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS).

Călătorii de la metrou au publicat imagini impresionante pe Twitter cu staţii de metrou inundate, cea mai afectată fiind staţia de pe strada 157, la nord de Manhattan.

În imagini pot fi văzuţi oameni mergând prin apa care le ajungea până la brâu, în timp ce coboară spre peron.

I would simply not walk into the chest high water in the New York subway station pic.twitter.com/nK0RENTFWM