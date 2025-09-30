Critici și comparații nefavorabile

Opera de artă, creată de sculptorul nigerian Fred Ajanogha, în vârstă de 67 de ani, a fost dezvelită recent în orașul natal al cântăreței. Cu toate acestea, în loc să fie primită cu entuziasm, statuia a generat reacții negative din partea fanilor și a internauților.

Multe comentarii online au pus sub semnul întrebării asemănarea statuii cu Tina Turner. Un utilizator a scris pe platforma X: „Arta măreață te lasă fără cuvinte. Exact ca o urâciune ca asta.”

Alți internauți au comparat sculptura cu mascota lanțului de restaurante fast-food McDonald’s, întrebându-se: „De ce arată această statuie a Tinei Turner ca Ronald McDonald cu o perucă ciufulită?”

Unii fani au criticat calitatea execuției, sugerând că „fie artistul a avut o zi proastă, fie nu a fost plătit suficient de bine”.

Alții se întreabă dacă statuia a fost comandată de pe Temu, din China — de unde provin multe articole ieftine și de proastă calitate.

Controverse similare în trecut

Cazul statuii Tinei Turner nu este singular. Blick amintește de alte exemple de statui controversate ale celebrităților, precum bustul fotbalistului Cristiano Ronaldo de pe aeroportul din Madeira, care a stârnit ridicol la nivel mondial din cauza trăsăturilor faciale distorsionate.

De asemenea, o statuie a fostului baschetbalist Dwyane Wade a fost criticată pentru lipsa de asemănare cu sportivul.

Reacții și dezamăgiri

Mulți fani ai Tinei Turner și-au exprimat dezamăgirea față de reprezentarea artistei. Un comentariu sugestiv spunea: „Tina Turner era frumoasă. Cum au putut să-i facă una ca asta?”

Alți utilizatori au pus sub semnul întrebării selecția artistului pentru acest proiect, făcând referire la celebrul hit al lui Turner: „Nu știu dacă persoana care a creat această statuie a fost „pur și simplu cea mai bună” pentru această lucrare.”

