Controversa privind o statuie a zeiței Venus a izbucnit la o agenție guvernamentală din Berlin, unde o copie din bronz a celebrei statui „Venus de Medici” a fost îndepărtată după ce a fost considerată sexistă de responsabilul pentru egalitate de șanse.

Corespondența oficială legată de acest incident dezvăluie acuzațiile neobișnuite aduse de responsabilul pentru egalitate de șanse, precum și încercările Oficiului Federal de Administrație de a mușamaliza afacerea.

Statuia a fost îndepărtată în urma plângerilor responsabilului pentru egalitate de șanse. Acesta a considerat că „reprezentarea nudă a zeiței Venus este ofensatoare și nepotrivită pentru un spațiu de lucru guvernamental”.

Printre altele, oficialul a susținut că „nuditatea zeiței Venus ar putea crea un mediu de lucru ostil pentru femei”.

Oficiul Federal de Administrație sugerează că instituția a încercat să țină controversa departe de ochii publicului. Oficialii par să fi căutat modalități de a justifica îndepărtarea statuii fără a atrage atenția presei.

Experții în artă critică decizia

Surse din interiorul agenției guvernamentale susțin că decizia de a îndepărta statuia a stârnit controverse în rândul angajaților. În timp ce unii au fost de acord cu argumentele responsabilului pentru egalitate de șanse, alții au considerat măsura exagerată și au văzut-o ca pe o formă de cenzură.

Criticii acuză „o exagerare a sensibilităților și o interpretare greșită a artei clasice”. Pe de altă parte, susținătorii deciziei argumentează că „locurile de muncă moderne ar trebui să fie libere de reprezentări care ar putea fi considerate ofensatoare sau discriminatorii de către unii angajați”.

Experți în artă au criticat decizia, argumentând că „Venus de Medici” este o capodoperă a artei clasice și nu ar trebui judecată prin prisma standardelor contemporane de corectitudine politică.

Statuia „Venus de’ Medici” este o sculptură antică din marmură a zeiței Afrodita (Venus la romani), o copie romană, probabil din secolul I î.Hr., a unei opere originale grecești.

Venus de Medici în Uffizi Palace din Florența, în 1909. Foto: Profimedia

Sculptura, aflată acum la Galeria Uffizi din Florența, este considerată o lucrare remarcabilă a artei clasice elenistice și a fost mutată la Paris de Napoleon, revenind în Italia după 1815.





