FBI oferă o recompensă de 10.000 de dolari pentru oricine are informații care pot duce la prinderea lui Ștefan Alexandru Barabas, un român implicat într-un caz de intrare prin efracție, sechestrare și încercarea de a șantaja o femeie bogată din SUA.

În 2007, alături de alți doi români, Ștefan a atacat o femeie în vârstă de 65 de ani, cu o avedere de 200 de milioane de dolari, din Connecticut. Deși cazul s-a petrecut în urmă cu 9 ani, polițiștii au anunțat abia acum recompensa pentru românul din Iași.

Împreună cu un alt român, au sechestrat-o pe Anne Bass, cu ajutorul majordomului ei, Emanuel Nicolescu. Cei trei l-au mai legat și pe partenerul ei, apoi le-au injectat o substanță așa-zisă letală și i-au amenințată că vor muri în 24 de ore, dacă nu le plătesc 8.5 milioane de dolari pentru un presupus antidot.

Ulterior, românii și-au abandonat planul, dar cazul lor a ajuns în justiție. Nicolescu a fost prins și a primit 50 de ani de închisoare.

#FBI is offering a reward of up to $10,000 for info leading to the arrest of Stefan Alexandru Barabas, #wanted for his alleged involvement in the home invasion & attempted extortion of a female victim out of $8.5 million in South Kent, Connecticut. https://t.co/xT1NctIvDN pic.twitter.com/yKNs3DDS9u

— FBI (@FBI) April 24, 2018