King nu a precizat dacă se referă la wrestling sau la box, însă ambele discipline beneficiază de un serviciu care permite telespectatorilor să plătească pentru a viziona show-urile pe canale TV private.

Propunerea renumitului autor este surprinzătoare, în condițiile în care Vladimir Puțin practică judo și joacă încă regulat hochei pe gheață, în timp ce Zelenski e un fost actor de comedie.

Singurul avantaj ar fi vârsta liderului de la Kiev, 45 de ani fată de cei 70 împliniți de șeful Kremlinului. Presa occidentată a mai scris și despre problemele de sănătate ale lui Vladimir Putin.

„Cred că ar fi bine dacă Putin și Zelenski s-ar bate corp la corp, într-o luptă dreaptă. Ar fi cel mai mare pay-per-view din toate timpurile. M-aș bucura să văd cum acest chelios stupid va fi bătut”, a scris King, pe contul său verificat, care are bifa albastră.

În nici zece ore de la publicare, postarea a fost văzută de aproape 750.000 de oameni.

I think it would be good if Putin and Zelinaky fought it out one-on-one in a Fair One. It would be the biggest Pay-Per-View event of ll time. And Id love to watch that baldheaded jagoff take a beating.