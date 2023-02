Clădiri și obiective turistice cunoscute din Europa au fost iluminate în culorile drapelului ucrainean, albastru și galben, joi seară pentru a marca un an de la invazia Rusiei în Ucraina, relatează CNN.

Printre ele se numără Turnul Eiffel din Paris și Parlamentul European din Bruxelles.

Parlamentul European a precizat pe Twitter că a fost iluminat „în semn de solidaritate” cu Ucraina.

The European Parliament in Brussels is lit up in the colours of the Ukrainian flag tonight in solidarity with the country.



Parliament and the EU have stood with Ukraine ever since Russia launched its unjustified and illegal full-scale invasion on 24 February 2022. pic.twitter.com/8I8T7QRjYO