Ursul s-a dovedit a fi, de fapt, doi pui urcați într-un copac

Jandarmii din Alba au fost trimiși în comună după ce oamenii au semnalat prezența animalului în apropierea locuințelor. Avertizarea Ro-Alert i-a anunțat pe localnici să nu se apropie de urs și să evite zona. Când au ajuns la fața locului, jandarmii au constatat însă că „ursul” care alarmase comuna era, de fapt, doi pui de urs. Animalele intraseră în curtea unei gospodării și, speriați, se urcaseră într-un pom.

Intervenția s-a încheiat fără incidente. Jandarmii au folosit semnale acustice și petarde pentru a-i îndepărta pe cei doi pui de urs, care s-au întors în pădure.

Localnicii din Șugag au mai cerut ajutorul autorităților

Nu este primul episod de acest fel în comuna Șugag. Localnicii s-au confruntat recent cu mai multe situații în care au fost nevoiți să ceară sprijinul autorităților pentru alungarea urșilor care intră în localitate.

Atunci când un urs este semnalat în intravilanul unei localități (pe străzi, în curți sau instituții), procedura se declanșează instantaneu prin apelul la 112. Inspectoratul pentru Situații de Urgență emite imediat o alertă RO-ALERT pentru a avertiza populația din zonă să rămână în case, să nu se apropie de animale și să nu încerce să le alunge singuri.

Vineri, 26 iunie, un urs care a intrat în curtea unui spital din Brașov a fost împușcat, după ce nu a reacționat la semnalele acustice ale jandarmilor. Cu doar câteva zile înainte, doi oameni au fost atacați de urși în Brașov și în Argeș. Un bărbat de 53 de ani a fost atacat de un urs pe Drumul Județean 104A, între localitățile Mărgineni și Bucium, județul Brașov. Victima, rănită la scalp și abdomen, a fost transportată de urgență la spital cu un elicopter SMURD. Și o turistă de cetățenie germană, în vârstă de 31 de ani, a fost mușcată de un urs în zona montană a comunei Arefu, județul Argeș. Paramedicii i-au acordat femeii primele îngrijiri și au transportat-o la spital. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert în ambele județe, pentru avertizarea locuitorilor din zonă.

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