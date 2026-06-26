Ursul a fost surprins în curta unui spital din Brașov, în timp ce căuta în gunoi

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, care a alertat autoritățile despre prezența animalului în curtea spitalului situat pe strada Calea București, nr. 318.

„Viceprimarul Dan Ghiță a solicitat intervenția conform OUG 81/2021, fapt pentru care s-a convocat echipa de intervenție”, a transmis Primăria Brașov, potrivit News.ro.

Ursul a fost împușcat după ce nu a reacționat la semnalele acustice ale jandarmilor

Echipa de intervenție a localizat rapid animalul, stabilind că este vorba despre o femelă cu o vârstă estimată la 2-3 ani. Aceasta se afla în imediata apropiere a unui container de deșeuri menajere și manifesta un comportament habituat, fiind lipsită de teamă față de prezența umană.  

„Deoarece nu reacționa la semnalele acustice și luminoase, s-a luat decizia de extragere. Decizia a fost pusă în aplicare de îndată de către reprezentanții fondului cinegetic”, au precizat oficialii.

Specialiștii RPL Kronstadt au confirmat că este vorba despre un urs care fusese văzut anterior în zona cimitirului din Noua.

Ce presupune intervenția autorităților când un urs intră într-un oraș din România

Atunci când un urs este semnalat în intravilanul unei localități (pe străzi, în curți sau instituții), procedura se declanșează instantaneu prin apelul la 112. Inspectoratul pentru Situații de Urgență emite imediat o alertă RO-ALERT pentru a avertiza populația din zonă să rămână în case.

În acel moment, la fața locului se deplasează o echipă mixtă de intervenție rapidă. Această echipă este condusă obligatoriu de primarul sau viceprimarul localității.

Din structura de criză mai fac parte jandarmii montani sau județeni, un reprezentant al fondului cinegetic local (vânător specializat) și un medic veterinar. Deciziile nu se iau la întâmplare, ci pe baza unei fișe de evaluare a riscului pe care liderul echipei o completează pe loc.

Cele trei opțiuni legale: alungare, relocare sau extragere letală

Conform legislației din România (OUG 81/2021), echipa de intervenție are la dispoziție trei metode de acțiune, care se aplică gradual, în funcție de cât de agresiv sau retras este animalul:

  • Prima opțiune este alungarea. Aceasta reprezintă faza inițială, în care jandarmii folosesc semnale acustice (petarde, sirene), luminoase sau spray-uri cu piper pentru a speria ursul și a-l determina să se întoarcă singur în pădure.
  • A doua opțiune este tranchilizarea și relocarea. Dacă ursul nu pleacă, dar nici nu este agresiv, medicul veterinar folosește o armă cu săgeți tranchilizante. Animalul adormit este apoi marcat, i se montează o crotalie și este transportat într-o altă zonă forestieră sigură, departe de comunitățile umane.
  • A treia opțiune, cea mai radicală, este extragerea prin eutanasiere sau împușcare. La această măsură se ajunge doar dacă ursul devine agresiv, atacă oameni, sau dacă refuză complet să părăsească zona locuită și ignoră total eforturile de alungare, așa cum s-a întâmplat în curtea spitalului din Brașov. Decizia de împușcare este asumată pe loc de conducătorul echipei de intervenție (primar sau viceprimar) pentru a proteja viețile omenești.

Clarificări din legislația actualizată în iunie 2026 privind siguranța publică

Modificările legislative recente din primăvara și vara anului 2026 au venit tocmai să ofere mai multă libertate de decizie autorităților locale în momentele de criză.

În iunie 2026, regulile sunt mult mai stricte în favoarea protejării oamenilor: dacă un urs intră în incinta unei școli, a unui spital sau a unei alte instituții publice aglomerate, echipa de intervenție nu mai este obligată să piardă timp prețios cu încercări repetate de alungare dacă riscul este considerat iminent.

Noile norme din 2026 scurtează birocrația. Primăriile au acum contracte permanente semnate cu vânători și veterinari, astfel încât echipa de intervenție să ajungă la fața locului în doar câteva minute de la apelul 112. Legislația actuală subliniază că viața umană are prioritate absolută în fața protecției speciei, iar decizia de eliminare luată rapid în spațiile publice sensibile, cum sunt curțile spitalelor, este pe deplin acoperită de lege pentru a preveni tragediile.

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