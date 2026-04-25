O educatoare aflată în zonă a intervenit prima și a încercat să îi acorde primul ajutor, însă situația era critică. Femeia a început să țipe, iar strigătele de ajutor au fost auzite de pompierul Dan Tiberiu, aflat acasă, care a ajuns imediat la fața locului și a început manevrele de salvare, reușind să deblocheze căile respiratorii ale copilului.

După câteva momente, copilul și-a recăpătat conștiența și, ulterior, a fost preluat de un echipaj de terapie intensivă mobilă. Medicii au confirmat că este în stare stabilă, conștient și în afara oricărui pericol. Reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud au transmis că intervenția rapidă a colegului lor a fost cea care a făcut diferența între viață și moarte.

Salvatorul, plutonier adjutant Dan Tiberiu, a fost felicitat pentru modul în care a intervenit, chiar dacă se afla în timpul liber.

„Vorbim despre o mamă care își ține din nou copilul în brațe. Despre oameni care nu au rămas indiferenți. Despre o comunitate în care binele reacționează instinctiv. Și despre un salvator care, chiar și acasă, rămâne mereu la datorie. Felicitări, Tibi!”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.