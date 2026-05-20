Acțiunea i-ar viza pe Francisk Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila, și pe Adrian Manole, președintele clubului HC Dunărea Brăila și ginerele fostului premier Mihai Tudose.

Mesajul DNA

Ancheta este coordonată de procurorii DNA – Serviciul teritorial Galați. Aceștia investighează suspiciuni privind acordarea ilegală a unor finanțări din bani publici către clubul de handbal, ai cărui membri fondatori sunt Consiliul Județean Brăila și Primăria Brăila.

„Procurorii efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, începând cu anul 2022 şi până în prezent, a unor infracţiuni de abuz în serviciu, prin care ar fi fost obţinute foloase necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane, în legătură cu modul de alocare a unor fonduri publice”, a transmis oficial DNA.

Până în acest moment, procurorii nu au comunicat punerea oficială sub acuzare a vreunei persoane, dosarul aflându-se în faza de cercetare in rem.

Reacția președintelui CJ Brăila

Președintele CJ și-al PSD Brăila, Francisk Chiriac, a transmis pe Facebook că nu a făcut nicio ilegalitate, iar ancheta va stabili acest lucru.

„Nu e o anchetă de corupție la CJ Brăila, ci o anchetă despre finanțarea HC Dunărea! A fost o procedură de ridicare de documente. Am colaborat cu reprezentanții DNA și le-am pus la dispoziție toate documentele solicitate. Nu avem nimic de ascuns.. Vreau să fie foarte clar: nu există nicio acuzație de corupție. Nu vorbim despre mită. Nu am dat și nu am luat mită. Nu despre asta este vorba, ci despre HC Dunărea Brăila”, a punctat Francisk Chiriac.

Reacția clubului: „Nu avem nimic de ascuns”

La rândul său, președintele HC Dunărea Brăila, Adrian Manole, a reacționat public în urma descinderilor, dând asigurări că instituția pe care o conduce este complet transparentă și colaborează cu anchetatorii.

„Nu avem nimic de ascuns! Punem la dispoziție toate documentele solicitate! Am fost și suntem de bună credință, am respectat întotdeauna legislația nu numai în relația cu Consiliul Județean! Aș dori să subliniez că luăm partea bună a lucrurilor: prin aceste acțiuni sperăm să se termine odată cu toate acuzațiile care au fost lansate în spațiul public”, a declarat Adrian Manole.

Un moment tensionat, cu mize politice și sportive

Subiectul finanțării HC Dunărea Brăila nu este nou; sumele direcționate către echipă au generat, de-a lungul timpului, dispute politice aprinse în ședințele Consiliului Județean.

Momentul ales pentru percheziții este considerat însă unul extrem de delicat din două motive.

În primul rând, acțiunea DNA Galați coincide cu negocierile intense purtate la nivel central pentru formarea unui nou Guvern.

În al doilea rând, descinderile vin cu doar câteva zile înainte ca echipa să dispute sâmbătă, pe teren propriu, un meci crucial cu CSM Slatina.

Partida este decisivă pentru calificarea echipei din Brăila în Cupele Europene, adăugând o presiune uriașă asupra clubului.