Din păcate, problemele au continuat să apară și după această dată, depășind cu mult episodul mediatizat al șuruburilor slăbite care puteau fi scoase cu mâna goală.

Cele mai grave probleme tehnice înregistrate

Degradarea constantă a asfaltului: La scurt timp după deschidere, din cauza caniculei și a traficului greu, au apărut fisuri și denivelări de peste 10 centimetri. Podul a fost asfaltat și reasfaltat de cinci ori, iar constructorul a fost nevoit să modifice rețeta mixturii asfaltice pentru a o face rezistentă la oscilațiile specifice structurii metalice.

Infiltrații masive: În camerele de vizitare ale pilonilor și la blocurile de ancoraj au fost semnalate acumulări majore de apă din pânza freatică și din Dunăre. Constructorul a trebuit să intervină cu pompe de mare capacitate pentru evacuarea acesteia.

„Izvoare” direct pe șosea: În vara anului 2025, prin carotajele (găurile de testare) din asfalt a început să țâșnească apă pe banda de rulare. Acest fenomen neprevăzut a ridicat semne serioase de întrebare cu privire la calitatea hidroizolației tablierului metalic.

Tăsări accentuate ale solului: Cel mai recent incident a fost raportat la sfârșitul lunii aprilie 2026. În zona viaductelor și a rampelor de acces de pe malul dinspre Brăila, pământul a început să se lase.

Pentru a preveni riscul surpării, autoritățile rutiere au fost forțate să impună restricții de viteză de maximum 40 km/h pe ambele sensuri, pe sectorul cuprins între km 4+440 și km 4+640.

Explicații oficiale și ironia publicului

Echipa de supervizare a emis mai multe rapoarte de neconformitate pe parcursul contractului, iar antreprenorul a aplicat măsuri corective prin dispoziții de șantier. Cu toate acestea, pământul continuă să se taseze.

În mod paradoxal, autoritățile ridică din umeri: expertizele arată că proiectarea este „perfectă”, execuția s-a făcut „ca la carte”, iar normele au fost respectate cu strictețe. Nimeni nu își explică tehnic de ce podul continuă să cedeze.

Această situație absurdă a generat un val de reacții ironice în spațiul public. „De banii ăia făceau câte un tunel la Brăila și Galați”, a remarcat sarcastic un utilizator.

O reacție similară a venit și pe pagina de Facebook Drum Expres Focșani-Brăila-Constanța: „Nu este nimeni vinovat! Poate doar Dunărea și curenții săi care afectează mega-construcția atât de bine făcută”.