Setcar Brăila, scoasă la vânzare

Directa Plus, furnizor italian de produse bazate pe grafen și listat la bursa din Londra, a intrat sub administrare judiciară, în încercarea de a depăși dificultățile financiare și de a găsi un cumpărător pentru operațiunile Setcar Brăila, filiala sa din România. Compania a anunțat recent că subsidiara sa din Italia a intrat în lichidare voluntară, iar viitorul activelor din România este incert.

La începutul acestui an, Directa Plus a raportat rezerve de numerar de 1,5 milioane de euro, suficiente pentru a susține activitățile doar până în mai 2026. În februarie, compania a încercat să obțină un împrumut de 4 milioane de euro de la Nant Capital, fond de investiții american controlat de miliardarul Patrick Soon-Shiong, însă demersul a eșuat. O altă tentativă de a atrage 2,5 milioane de euro de la un investitor instituțional în martie a avut, de asemenea, un rezultat negativ, relatează Profit.ro.

În încercarea de a acoperi deficitul financiar, compania italiană a inițiat vânzarea unui teren deținut de Setcar Brăila, evaluat la cel puțin 500.000 de euro, și a început discuții preliminare cu potențiali cumpărători pentru întreaga afacere din România. Totodată, în aprilie 2026, Directa Plus și-a suspendat acțiunile de la tranzacționare pentru a pregăti procesul de delistare.

Pentru a gestiona situația financiară dificilă, Directa Plus a numit doi administratori comuni de la firma britanică de restructurare Interpath Ltd., cu scopul de a maximiza recuperarea pentru creditori.

Compania a precizat că rezultatul procesului de lichidare din Italia și vânzarea eventuală a Setcar vor determina dacă acționarii vor beneficia de pe urma eforturilor de redresare.

Pierderi și restructurări la Setcar Brăila

Directa Plus a intrat în acționariatul Setcar Brăila în 2019, efectuând o investiție de 4,1 milioane de euro în parteneriat cu GVC Investment, condus de omul de afaceri Gabriel Comănescu. Inițial, Directa Plus a achiziționat 51% din companie, iar în 2024 și-a majorat participația la 99,95%, printr-o tranzacție de 1,5 milioane de euro.

În 2024, Setcar Brăila a înregistrat o cifră de afaceri de 26,34 milioane de lei și pierderi nete de 5,57 milioane de lei, cu un număr de aproximativ 160 de angajați. În anul precedent, compania raportase o cifră de afaceri mai mare, de 36,4 milioane de lei, cu pierderi de 3,08 milioane de lei.

Pentru 2025, Directa Plus a raportat venituri preliminare de 7 milioane de euro, în creștere de la 6,6 milioane de euro în 2024, și o pierdere ajustată înainte de taxe de 2,5 milioane de euro, cu 30% mai mică decât cea din anul precedent.

Reducerile de costuri, inclusiv măsurile de restructurare aplicate la Setcar Brăila, au contribuit la economii de 0,7 milioane de euro anualizate în 2025. În anul fiscal curent, compania estimează economii suplimentare de 0,5 milioane de euro, generate în principal de reducerea numărului de angajați, proces care ar trebui să fie finalizat până la jumătatea anului 2026.

Lider în industria grafenului

Fondată în 2005 de Giulio Cesareo, Directa Plus este unul dintre cei mai mari producători de produse bazate pe nanoplachete de grafen, destinate mai multor domenii industriale.

Cu sediul social la Londra și operațiuni în Italia, compania a fost listată pe piața AIM a bursei londoneze în 2016.

Grafenul, material descoperit în 2004 de laureații Nobel Andre Geim și Konstantin Novoselov, este cunoscut pentru proprietățile sale extraordinare, fiind utilizat pe scară largă în diverse industrii.

