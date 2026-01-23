Familia tânărului englez dispărut în Bucegi a transmis un mesaj emoționant

Un tânăr student englez de la University of Bristol, George Smyth, în vârstă de 18 ani, a dispărut în Munții Bucegi pe 23 noiembrie 2025. Englezul venise singur la Brașov, într-o excursie. Acesta a pornit într-o călătorie prin Munții Bucegi și nu s-a mai întors.

Familia sa a transmis un mesaj emoționant prin care exprimă durerea pierderii. Părinții tânărului student nu au știut de plecare în România. Aceștia sunt devastați de durere, însă recunosc că pentru ei, George este „pierdut” și sper să îi poată recupera trupul neînsuflețit pentru a-și putea lua „la revedere”.

„George a fost un om extraordinar de bun și altruist, extrem de loial prietenilor săi și plin de energie și entuziasm în tot ceea ce făcea. Nu vom uita niciodată personalitatea sa unică.

A adus atât de mult în viețile noastre și a avut un impact asupra lumii în cei 18 ani ai săi mai mare decât reușesc mulți oameni într-o viață întreagă. (…) Când munții care l-au luat vor fi gata să îl lase, George va fi găsit, iar noi îl vom aduce acasă pentru a ne lua rămas-bun. Până atunci, ne-ar face foarte bine să vă auzim poveștile și să împărtășim amintiri despre George”, a transmis familia tânărului, prin intermediul paginii de Facebook Newport Salop RUFC.

George, considerat mort de familia din Marea Britanie

Cu durere în suflet, părinții tânărului le-au cerut apropiaților, dar și tuturor celor care l-au cunoscut pe George Smyth să-i onoreze memoria cu cele mai frumoase amintiri trăite împreună.

„Am găsit deja alinare rememorând alături de familie și prieteni, vorbind — și râzând — despre aventurile trăite împreună și despre cele mai frumoase amintiri cu George. V-am fi profund recunoscători dacă ne-ați ajuta să îi comemorăm viața împărtășind propriile gânduri și amintiri despre el, fie că sunt scurte sau lungi, emoționante, amuzante, serioase, stângace sau orice altceva vă vine în minte despre George”, au mai transmis aceștia.

Cum a dispărut turistul britanic de 18 ani în Munții Bucegi

În seara de 23 noiembrie, a sunat la 112, raportând că s-a rătăcit în zona Țigănești, după ce traversase itinerariul Poiana Brașov – Diham – Tache Ionescu.

Salvatorii montani din Brașov au găsit rucsacul lui, care conținea un sac de dormit, un cort și provizii de mâncare, dar nu și pe tânăr, relatează Bizbrasov.ro. Condițiile meteo erau extrem de dificile în acea perioadă, cu vânt puternic, ninsoare și ceață, complicând căutările echipelor Salvamont.

„Tânărul se afla într-o zonă foarte izolată, greu accesibilă, iar riscul de avalanșe era ridicat”, a declarat Sebastian Marinescu, directorul Salvamont Brașov.

Salvamontiștii au făcut apel la toți cei care l-ar fi putut întâlni pe George sau care pot oferi informații relevante să contacteze de urgență autoritățile locale: „Menționăm că purta geaca din fotografie. Rugăm pe oricine l-a văzut să ne contacteze”. Căutările continuă, dar speranțele sunt tot mai slabe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Elle.ro
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Un adolescent de 16 ani a fost găsit în toaleta Liceului Goethe din București. E posibil să fi consumat droguri
Știri România 18:55
Un adolescent de 16 ani a fost găsit în toaleta Liceului Goethe din București. E posibil să fi consumat droguri
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă România va plăti un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump
Știri România 18:32
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă România va plăti un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump
Parteneri
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Adevarul.ro
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu. Motivul pentru care fostul președinte e în război cu ”părintele FNI” de aproape 20 de ani
Fanatik.ro
Traian Băsescu l-a dat în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu. Motivul pentru care fostul președinte e în război cu ”părintele FNI” de aproape 20 de ani
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
Elle.ro
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

După 25 de ani de prietenie se întâlnesc la „Românii au talent”. Ce spune Pavel Bartoș despre Carmen Tănase: „Context favorabil”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:18
După 25 de ani de prietenie se întâlnesc la „Românii au talent”. Ce spune Pavel Bartoș despre Carmen Tănase: „Context favorabil”
Ce relație are Diana Bart cu fostul soț și cum își împart timpul cu fetele lor. „Îmi place să văd că și-au conturat această relație”
Stiri Mondene 17:50
Ce relație are Diana Bart cu fostul soț și cum își împart timpul cu fetele lor. „Îmi place să văd că și-au conturat această relație”
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
ObservatorNews.ro
Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Mediafax.ro
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
StirileKanalD.ro
Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Wowbiz.ro
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Mama unuia dintre ucigașii lui Mario RUPE TĂCEREA: „El a comis fapta... Vezi mai mult
KanalD.ro
Mama unuia dintre ucigașii lui Mario RUPE TĂCEREA: „El a comis fapta... Vezi mai mult

Politic

Guvernul Bolojan lansează un pachet de relansare economică: deduceri pentru investiții și debirocratizare
Politică 18:10
Guvernul Bolojan lansează un pachet de relansare economică: deduceri pentru investiții și debirocratizare
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Politică 16:36
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Anunț de ultimă oră despre noile transferuri, Andre Duarte și Ofri Arad. Când vor debuta la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre noile transferuri, Andre Duarte și Ofri Arad. Când vor debuta la FCSB. Exclusiv
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)
Spotmedia.ro
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)