Familia tânărului englez dispărut în Bucegi a transmis un mesaj emoționant

Un tânăr student englez de la University of Bristol, George Smyth, în vârstă de 18 ani, a dispărut în Munții Bucegi pe 23 noiembrie 2025. Englezul venise singur la Brașov, într-o excursie. Acesta a pornit într-o călătorie prin Munții Bucegi și nu s-a mai întors.

Familia sa a transmis un mesaj emoționant prin care exprimă durerea pierderii. Părinții tânărului student nu au știut de plecare în România. Aceștia sunt devastați de durere, însă recunosc că pentru ei, George este „pierdut” și sper să îi poată recupera trupul neînsuflețit pentru a-și putea lua „la revedere”.

„George a fost un om extraordinar de bun și altruist, extrem de loial prietenilor săi și plin de energie și entuziasm în tot ceea ce făcea. Nu vom uita niciodată personalitatea sa unică.

A adus atât de mult în viețile noastre și a avut un impact asupra lumii în cei 18 ani ai săi mai mare decât reușesc mulți oameni într-o viață întreagă. (…) Când munții care l-au luat vor fi gata să îl lase, George va fi găsit, iar noi îl vom aduce acasă pentru a ne lua rămas-bun. Până atunci, ne-ar face foarte bine să vă auzim poveștile și să împărtășim amintiri despre George”, a transmis familia tânărului, prin intermediul paginii de Facebook Newport Salop RUFC.

George, considerat mort de familia din Marea Britanie

Cu durere în suflet, părinții tânărului le-au cerut apropiaților, dar și tuturor celor care l-au cunoscut pe George Smyth să-i onoreze memoria cu cele mai frumoase amintiri trăite împreună.

„Am găsit deja alinare rememorând alături de familie și prieteni, vorbind — și râzând — despre aventurile trăite împreună și despre cele mai frumoase amintiri cu George. V-am fi profund recunoscători dacă ne-ați ajuta să îi comemorăm viața împărtășind propriile gânduri și amintiri despre el, fie că sunt scurte sau lungi, emoționante, amuzante, serioase, stângace sau orice altceva vă vine în minte despre George”, au mai transmis aceștia.

Cum a dispărut turistul britanic de 18 ani în Munții Bucegi

În seara de 23 noiembrie, a sunat la 112, raportând că s-a rătăcit în zona Țigănești, după ce traversase itinerariul Poiana Brașov – Diham – Tache Ionescu.

Salvatorii montani din Brașov au găsit rucsacul lui, care conținea un sac de dormit, un cort și provizii de mâncare, dar nu și pe tânăr, relatează Bizbrasov.ro. Condițiile meteo erau extrem de dificile în acea perioadă, cu vânt puternic, ninsoare și ceață, complicând căutările echipelor Salvamont.

„Tânărul se afla într-o zonă foarte izolată, greu accesibilă, iar riscul de avalanșe era ridicat”, a declarat Sebastian Marinescu, directorul Salvamont Brașov.

Salvamontiștii au făcut apel la toți cei care l-ar fi putut întâlni pe George sau care pot oferi informații relevante să contacteze de urgență autoritățile locale: „Menționăm că purta geaca din fotografie. Rugăm pe oricine l-a văzut să ne contacteze”. Căutările continuă, dar speranțele sunt tot mai slabe.

