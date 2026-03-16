Lucrările se vor desfășura în intervalul 24-27 martie 2026, între kilometrii 23+300 și 23+700, în intervalul orar 9:00 – 12:10, astfel că trenurile anulate vor fi cele de pasageri 11237 și 11238, pe ruta Brașov-Zărnești și retur.

De asemenea, circulația trenurilor de marfă va fi întreruptă pe acest tronson în timpul ferestrei de închidere, conform aprobării Comandamentului regional de închideri de linii.

Calea ferată Brașov-Zărnești, parte din secția de circulație 203, are o istorie aparte. Aceasta a fost prima linie neinteroperabilă închiriată unui operator privat, RC-CF Trans, la începutul anilor 2000.

După ani de exploatare, linia a revenit în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, fiind utilizată în prezent exclusiv de automotoarele Regio Călători, care operează 14 perechi de trenuri zilnic.

Ruta este esențială atât pentru turiști, cât și pentru navetiști, și este inclusă în proiectul privind trenul metropolitan Brașov.

