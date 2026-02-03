Firma de curățenie s-a transformat în companie de consultanță pentru fonduri UE

Printre victime se numără companii importante, precum Fan Curier, dar și firme din energie, construcții, turism sau administrație publică. Prejudiciul total depășește un milion de euro, potrivit rechizitoriului procurorilor.

Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost inițiată de Bianca Orban, care mai fusese condamnată anterior pentru înșelăciune. Aceasta ar fi atras-o în afacere pe Daniela Popa, iar împreună au folosit firma Darbog Impecabil, inițial înregistrată ca societate de curățenie, în județul Brașov, pe care ulterior au transformat-o într-o pretinsă companie de consultanță pentru accesarea granturilor UE.

E-mailuri false și scrisori de aprobare inexistente

Procurorii susțin că cele două ar fi falsificat adrese de e-mail care imitau corespondența oficială a unor instituții europene.

De pe aceste adrese, ar fi trimis clienților scrisori false de aprobare a proiectelor, convingându-i să achite sume consistente drept onorarii de consultanță pentru obținerea fondurilor europene și „garanții”.

Banii încasați ajungeau în conturile firmei Darbog, de unde erau retrași sub formă de dividende. Alte sume, prezentate drept garanții, erau virate într-un cont deschis pe numele fiicei minore a Biancăi Orban și folosite ulterior pentru achiziția de bunuri, inclusiv apartamente.

Fan Curier și firme mari, printre victime

Pe lista firmelor păcălite se află Fan Curier, care intenționa să obțină finanțare pentru un centru logistic în valoare de 25 de milioane de euro și a achitat avansuri de aproape 60.000 de lei pentru „consultanță”.

Alte companii importante vizate sunt Eco Sud, operator major de depozite de deșeuri, dar și mai multe firme din domeniul energiei regenerabile.

De asemenea, ancheta arată că au fost păcălite instituții de învățământ, primării și firme din transport, curierat și construcții.

Programe UE folosite ca momeală

În documentele anchetatorilor sunt menționate mai multe programe europene și internaționale folosite pentru a atrage clienți, printre care Programul LIFE, Horizon Europe, Erasmus+, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și granturile oferite prin Innovation Norway.

Deși zeci de proiecte apar ca fiind depuse pe platformele oficiale, majoritatea au fost respinse, retrase sau declarate neeligibile.

În unele cazuri, instituțiile europene au constatat că firmele figurau în consorții fără să fi avut vreo legătură reală cu acestea.

Cele două femei au fost trimise în judecată, fiind acuzate de înșelăciune în formă continuată și alte infracțiuni conexe. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să recupereze prejudiciul estimat la peste un milion de euro.

