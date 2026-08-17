Starea șantierului de pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din București

Potrivit reprezentanților municipalității, tronsonul vizat de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 se află într-o stare avansată de execuție. Materialele necesare, incluzând traversele și șinele, au fost deja transportate pe șantier cu ajutorul trailerelor de mare tonaj și al macaralelor, iar în prezent se desfășoară operațiunile de fixare și montaj efectiv pe teren.

Acest pas vine după ce, în perioada precedentă, o procedură similară de montare a căii de rulare a fost finalizată cu succes pe Bulevardul Theodor Pallady, o altă arteră vitală cuprinsă în același contract de modernizare, pentru a asigura fluidizarea traficului din Sectorul 3.

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Intervenții programate pe Bulevardul Basarabia

Lucrările se extind rapid și pe alte segmente din estul orașului. Conform graficului comunicat de Primăria București, în zilele imediat următoare, șantierul va deveni tot mai activ pe Bulevardul Basarabia. Aici, utilajele au început deja descărcarea plasei metalice și a traverselor pentru viitoarea cale de rulare, în timp ce echipele de muncitori finalizează ultimele intervenții la zidul de separare a sensurilor de circulație.

Proiectul este considerat cel mai lung și cel mai complex dintre toate cele 16 loturi aflate în planul primăriei pentru reabilitarea rețelei de tramvai. Dificultatea majoră nu constă doar în înlocuirea căii de rulare la suprafață, ci mai ales în modernizarea infrastructurii edilitare subterane, care de multe ori este extrem de veche. Pe toată distanța traseului, echipele tehnice trebuie să modernizeze și să devieze rețele vitale pentru locuitori. Concret, lucrările implică înlocuirea a nu mai puțin de 4 kilometri de rețea de gaze și a 7 kilometri de conducte de apă și canalizare, o operațiune de amploare care necesită coordonare cu furnizorii de utilități.

Bulevardul 1 Decembrie 1918, marcat cu un pin roșu pe harta din Google Maps
Bulevardul 1 Decembrie 1918 este o arteră importantă de trafic între sudul și nordul Capitalei. Sursa foto: Google Maps.

Un traseu de 18 kilometri, esențial pentru estul Bucureștiului

Lotul 1 de reabilitare a infrastructurii de tramvai din București însumează 18 kilometri. Acesta asigură legătura între estul și centrul orașului, pornind de la Bulevardul Theodor Pallady și continuând, în linie continuă și ramificații, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Basarabia, Calea Călărașilor și Bulevardul Corneliu Coposu. Proiectul include, de asemenea, și refacerea infrastructurii din zona Bucla Complex Titan.

La finalizarea lucrărilor, viteza comercială a tramvaielor în aceste zone urmează să crească, circulația se va desfășura în condiții superioare de siguranță, iar disconfortul fonic – zgomotul și vibrațiile resimțite de locuitorii din blocurile adiacente în momentul trecerii vagoanelor – ar trebui să fie redus considerabil, conform standardelor actuale de calitate.

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