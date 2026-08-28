Reducerea este temporară și reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 litri

„Este o intervenţie temporară şi calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piaţă şi transmisă mai departe în economie”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. Conform oficialilor, măsura vine în continuarea reducerii de 20% aplicată în a doua jumătate a lunii august, reflectând creşterea preţurilor internaţionale la carburanţi, potrivit News.ro.

Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în perioada 1–15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor. Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Potrivit sursei citate, măsura este necesară pentru a limita efectele în lanţ ale creşterii preţurilor la combustibili, care afectează în special sectoarele de transport şi logistică, cu un impact direct asupra preţurilor bunurilor de consum.

Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare două săptămâni

Mecanismul stabilit prin Legea nr. 162/2026 se bazează pe reevaluări periodice, realizate la fiecare două săptămâni, pentru a ajusta nivelul accizei în raport cu schimbările din piaţa internaţională. Ministerul Finanţelor a explicat că decizia de a creşte reducerea accizei a fost determinată de o creştere a cotaţiilor Platts pentru motorină cu 45,65% şi a preţului mediu standard cu 25,45%.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 funcţionează gradual, în funcţie de evoluţiile din piaţa internaţională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%”, a subliniat ministrul Alexandru Nazare, conform News.ro.

Autorităţile vor continua să monitorizeze constant piaţa şi să ajusteze nivelul accizei în funcţie de evoluţia preţurilor internaţionale şi naţionale, subliniază Ministerul Finanţelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE