Totul a început după ce Bergodi, în vârstă de 61 de ani, a avut un schimb de replici cu arbitrul Rareș Vidican. Ulterior, antrenorul italian a alergat spre mijlocul terenului și l-a luat de gât pe Cordea, încercând să-l lovească. Spiritele s-au încins și mai tare când Bergodi s-a îndreptat spre Muhar, pe care a încercat, de asemenea, să-l lovească. Șapte persoane din staff au fost necesare pentru a-l calma pe antrenorul italian.

Situația a escaladat și în tribune, unde suporterii au încercat să pătrundă pe teren. Forțele de ordine au intervenit prompt, utilizând gaze lacrimogene pentru a opri incidentele. În cursul altercațiilor, din peluză se auzeau scandări precum „Sărim, sărim și vă măcelărim!”.

Arbitrul Rareș Vidican a decis eliminarea lui Bergodi și a lui Cordea. În ciuda victoriei cu 3-2, CFR Cluj rămâne în centrul unui scandal, iar U Cluj riscă sancțiuni severe, inclusiv suspendarea antrenorului și amenzi consistente. CFR Cluj, pregătită de Daniel Pancu, a urcat pe locul 6 în clasament, ultimul care asigură prezența în play-off, cu 41 de puncte.

