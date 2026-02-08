Incidentul s-a petrecut după ce Andersson a terminat pe locul doi în proba feminină de 10+10 km, cu start în masă, desfășurată sâmbătă, fiind devansată doar de compatrioata sa Frida Karlsson.

Sportiva a povestit pentru televiziunea SVT: „Alergam după Frida și, în graba mea, medalia mea s-a rupt în trei bucăți și a căzut în zăpadă. Sper că organizatorii au un plan în cazul în care se întâmplă așa ceva cu medaliile. Medalia mea ruptă zace încă undeva în zăpadă, am căutat bucățile, dar nu le-am găsit și am renunțat.”

Andersson, deținătoare a șase titluri mondiale, a mai câștigat două medalii olimpice la ștafeta feminină de 4 x 5 km: argint la Pyeongchang 2018 și bronz la Beijing 2022.