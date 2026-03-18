Totul a început în primăvara anului 2023, polițiștii locali au amendat cu 200 de lei un autoturism parcat ilegal pe un trotuar.

Procesul-verbal a fost întocmit pe numele proprietarei, deși aceasta decedase încă din iulie 2020.

Fratele femeii decedate a contestat amenda la Judecătorie. El a adus un argument evident și imposibil de combătut faptic: sora lui nu avea cum să parcheze mașina în 2023, fiind adus ca dovadă certificatul de deces.

De ce a respins instanța anularea amenzii

Deși situația de fapt era clară, Judecătoria nu a analizat fondul problemei (dacă amenda este justificată sau nu), ci a respins cererea pe baza unei chestiuni procedurale.

Instanța a motivat că fratele nu are calitate procesuală activă. În termeni juridici, acest lucru înseamnă că doar persoana sancționată direct (contravenientul trecut pe procesul-verbal) are dreptul de a contesta amenda.

Cum amenda nu era pe numele fratelui, legea nu îi permite acestuia să ceară anularea ei în instanță în acest context.

Decizia Judecătoriei nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

