„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ. În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani”, a declarat Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Victima a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, însă, în ciuda eforturilor medicilor, aceasta a decedat.

„Din nefericire, în urma accidentului înregistrat astăzi pe Calea Moților din Cluj-Napoca, femeia de 30 de ani, aflată în calitate de pieton pe trotuar, a decedat la unitatea medicală, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical”, a mai transmis IPJ Cluj.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

