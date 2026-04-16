Focul a pornit de la deșeuri menajere

Bilanțul celor două noi intervenții indică zece persoane evacuate și o femeie spitalizată din cauza inhalării de fum, accentuând îngrijorarea privind siguranța la foc în locuințe.

Pompierii constănțeni au fost în alertă maximă în noaptea de 15 spre 16 aprilie. Echipele ISU Dobrogea au intervenit inițial în municipiu, pe Aleea Egretei, pentru a lichida un incendiu pornit de la deșeuri menajere, potrivit News.ro.

Zece persoane au ieşit din bloc şi nu au existat răniţi. Pompierii au reuşit să stingă focul. În urma incendiului au ars deşeuri menajere pe o suprafaţă de trei metri pătraţi.

O tânără, salvată în ultima clipă

Ulterior, salvatorii au gestionat o situație similară în Mangalia, unde fumul dens a invadat scara unui bloc, punând în pericol locatarii. O tânără de 23 de ani a fost salvată în ultima clipă după ce a inhalat o cantitate periculoasă de monoxid de carbon. Aceasta a fost preluată de urgență de un echipaj SAJ și transportată la spital pentru îngrijiri medicale, fiind conștientă în momentul preluării.

Un scurtcircuit la aparate electrice, cauza dezastrului

Un incendiu s-a produs pe 14 aprilie 2026, în cartierul Henri Coandă din Constanța. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc social.

Pompierii au stabilit cauza incendiului de la blocul din cartierul Henri Coandă din Constanța, care a mistuit zeci de locuințe într-un bloc social și a necesitat intervenția a peste 90 de salvatori. Flăcările au impus activarea Planului roșu de intervenție.

Mai exact, reprezentanții ISU Dobrogea spun că, cel mai probabil, un scurtcircuit la aparate electrice lăsate sub tensiune, nesupravegheate a provocat incendiul devastator de marți seară, 14 aprilie 2026, în cartierul Henri Coandă din Constanța.

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța au transmis că opt persoane rămân internate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Printre acestea, patru copii cu vârste între 10 și 17 ani, intoxicați cu monoxid de carbon, se află într-o stare favorabilă și ar putea fi externați miercuri.

Un bărbat de 64 de ani, ars pe 80% din suprafața corpului, este în stare critică la Secția de Terapie Intensivă.

În urma evacuării a 157 de persoane, Primăria Constanța a asigurat cazare temporară în 60 de unități locative, dintre care 41 sunt deja pregătite pentru relocarea imediată.









