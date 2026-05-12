Proiect de degustare pentru elevii din comunele sărace din Constanța

Este vorba de aproape 1.650 de preșcolari și elevi din județul Constanța, din medii defavorizate, care vor putea încerca mango într-o zi tematică „Fructele, izvor de sănătate”, din cadrul Programului pentru școli al României, ce este însoțită de o sesiune de degustare.

Subiectul a stârnit numeroase reacții după apariția informației că mango ar urma să înlocuiască merele distribuite în mod obișnuit în școli. Totuși, reprezentanții CJ Constanța spun că este vorba despre o măsură educativă distinctă, prevăzută în Hotărârea de Guvern privind Programul pentru școli 2025–2026.

Mai exact, este vorba de programul denumit popular „Laptele și Cornul”, în cadrul căruia elevii primesc și fructe, în ultimii ani.

Administratorul public al CJ Constanța, Ionela Costache, a explicat pentru Libertatea că proiectul vizează doar câteva localități considerate defavorizate.

„Vorbim doar de câteva comune considerate defavorizate la nivel de județ Constanța, undeva la 1600 de preșcolari și elevi.”, a explicat Ionela Costache pentru Libertatea.

Potrivit acesteia, este vorba despre localitățile Ion Corvin, Lipnița, Băneasa, Dobromir și Castelu, unde sunt însumați 1.642 de copii din învățământul preșcolar și primar.

Concret, în mesajul transmis redacției Libertatea, Ionela Costache a precizat: „În anul școlar 2025-2026, s-a optat pentru măsura educativă prevăzută în HG 652/2023, respectiv organizare de zi tematică «Fructele, izvor de sănătate» ce este însoțită de o sesiune de degustare. Școlile țintă au fost din zonele defavorizate respectiv: Ion Corvin, Lipnița, Băneasa, Dobromir și Castelu însumând 1642 preșcolari și elevi din învățământul primar.”

Localitățile au fost alese din lista zonelor defavorizate din județul Constanța, acestea au fost „luate în ordine de acolo, astfel încât să întrunească și numărul de elevi necesari”, a mai spus Ionela Costache.

Potrivit unui recent raport al Guvernului, indicele de sărăcie din comuna Dobromir este de 85%, în Băneasa de 69%, în Lipnița de 70%, în Ion Corvin de 74%, iar în Castelu de 75%.

Ce spune Hotărârea de Guvern

Hotărârea de Guvern nr. 775/2025, care modifică HG 652/2023 privind Programul pentru școli, introduce măsuri educative ce pot include sesiuni de degustare.

„Se pot degusta orice fructe și/sau legume prevăzute în anexa nr. I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 (…)”, se precizează în Hotărârea publicată anul trecut în Monitorul Oficial.

„În cadrul măsurii educative s-a ales la degustare fructul mango ce se regăsește în anexa 1 partea IX la Reg. UE 1308/2013 al Parlamentului European. Este mai puțin perisabil, este accesibil pe piață, îndeplinește condițiile de minim 100 g, se găsește ambalat, este mai puțin uzual fata de kiwi, banane și portocale. Hotărârea de Guvern nr. 775/2025, care modifică HG 652/2023 privind Programul pentru școli, introduce măsuri educative ce pot include sesiuni de degustare.”, precizează administratorul public al CJ Constanța.

Tot în HG nr. 775/2025, se precizează că: „Fructele și legumele destinate degustării trebuie să respecte toate caracteristicile specifice fructelor și legumelor distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre”.

CJ Constanța susține că exact această prevedere a stat la baza alegerii mango-ului.

De ce a fost ales mango

Reprezentanții CJ spun că alegerea nu a fost făcută întâmplător, ci în baza unor criterii tehnice și logistice.

„Trebuie să aibă minim 100 de grame fiecare fruct pe care îl distribui.”

Potrivit Ionelei Costache, mango a fost preferat deoarece: „se și ambalează individual, se încadrează ca și cost, se încadrează ca și greutate, are capacitatea nutritivă, se regăsește în anexa Parlamentului European, adică are toate atributele”.

Ea a mai declarat că fructul a fost ales și pentru că este mai puțin accesibil copiilor din comunitățile vizate.

„Nu e nici cel mai ieftin, nici cel mai scump din anexă. Este ceva ce am considerat noi, că un copil din mediul defavorizat nu primește acasă în mod normal. Ideea a fost să oferim ceva nou”

Administratorul public a explicat și de ce alte fructe nu au fost considerate potrivite: „Banane mănâncă toți, mere mănâncă toți, cred că și kiwi mănâncă destul de des, dar oricum kiwi nu ajunge la 100 de grame.”

Contract estimat la 11.000 de lei

Valoarea estimată a contractului pentru această măsură este de 11.000 de lei plus TVA.

Totuși, oficialii CJ spun că suma este redusă raportat la întregul program derulat în județ.

„Raportat la valoarea întregului contract, cred că nici la 1% nu ajunge, este ceva infim.”, a spus Ionela Costache.

Conform anexelor HG 775/2025, județului Constanța îi sunt alocate pentru anul școlar 2025–2026 aproximativ:

4,034 milioane lei pentru fructe și legume;

14,212 milioane lei pentru lapte și produse lactate;

9,153 milioane lei pentru produse de panificație;

1,4 milioane lei pentru măsuri educative aferente componentelor de fructe și lapte.

Per total, programul depășește 30 de milioane de lei la nivelul județului.

Hotărârea de Guvern stabilește pentru fructele pe care copiii le primesc în mod obișnuit, cum sunt merele, suma de 0,80 lei pentru porție. Această sumă nu se aplică și pentru degustare.

„Limită este stabilită pentru contractul cadru cel mare.”, a explicat administratorul public al CJ Constanța.

Mango nu înlocuiește definitiv merele

Ionela Costache a insistat că nu este vorba despre o schimbare permanentă a produselor distribuite elevilor.

Concret, elevii vor primi mango, în loc de mere, dar „pe o anumită perioadă”, în funcție de licitație.

Practic, copiii ar putea primi mango o singură dată în locul merelor, având în vedere că un mango costa între 6 și 9 lei, și vorbim despre 11.000 de lei dedicați acestui proiect.

Mai mult, Ionela Costache spune că proiectul nici măcar nu este încă implementat efectiv: „Nici măcar nu vorbim de o adjudecare de licitație. (…) Poate să dureze licitația 2-3 luni, poate să dureze și 2 ani dacă se contestă. Abia peste vreun an de zile cred că vorbim de mango în școli.”

În acest moment, programul se află în faza procedurilor de achiziție. Abia de anul școlar viitor, 2026-2027, am putea vorbi de mango în școli. Iar apoi autoritățile locale vor evalua gradul de satisfacție al proiectului.

„Gradul de satisfacție vis-a-vis de întreg contract, nu doar de mango, ține de autoritatea locală, nu de Consiliul Județean. Pentru că includerea în acest program a localităților se face inițial, când se face inițierea, în baza solicitării sau nesolicitării UAT-ului. Deci dacă primăria respectivă consideră oportun să intre în acest program, intră. Dacă nu, nu este nici o problemă.”, a mai spus Ionela Costache.

