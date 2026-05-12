Proiect de degustare pentru elevii din comunele sărace din Constanța

Este vorba de aproape 1.650 de preșcolari și elevi din județul Constanța, din medii defavorizate, care vor putea încerca mango într-o zi tematică „Fructele, izvor de sănătate”, din cadrul Programului pentru școli al României, ce este însoțită de o sesiune de degustare.

Subiectul a stârnit numeroase reacții după apariția informației că mango ar urma să înlocuiască merele distribuite în mod obișnuit în școli. Totuși, reprezentanții CJ Constanța spun că este vorba despre o măsură educativă distinctă, prevăzută în Hotărârea de Guvern privind Programul pentru școli 2025–2026.

Mai exact, este vorba de programul denumit popular „Laptele și Cornul”, în cadrul căruia elevii primesc și fructe, în ultimii ani.

Administratorul public al CJ Constanța, Ionela Costache, a explicat pentru Libertatea că proiectul vizează doar câteva localități considerate defavorizate.

„Vorbim doar de câteva comune considerate defavorizate la nivel de județ Constanța, undeva la 1600 de preșcolari și elevi.”, a explicat Ionela Costache pentru Libertatea.

Potrivit acesteia, este vorba despre localitățile Ion Corvin, Lipnița, Băneasa, Dobromir și Castelu, unde sunt însumați 1.642 de copii din învățământul preșcolar și primar.

Concret, în mesajul transmis redacției Libertatea, Ionela Costache a precizat: „În anul școlar 2025-2026, s-a optat pentru măsura educativă prevăzută în HG 652/2023, respectiv organizare de zi tematică «Fructele, izvor de sănătate» ce este însoțită de o sesiune de degustare. Școlile țintă au fost din zonele defavorizate respectiv: Ion Corvin, Lipnița, Băneasa, Dobromir și Castelu însumând 1642 preșcolari și elevi din învățământul primar.”

Localitățile au fost alese din lista zonelor defavorizate din județul Constanța, acestea au fost  „luate în ordine de acolo, astfel încât să întrunească și numărul de elevi necesari”, a mai spus Ionela Costache.

Potrivit unui recent raport al Guvernului, indicele de sărăcie din comuna Dobromir este de 85%, în Băneasa de 69%, în Lipnița de 70%, în Ion Corvin de 74%, iar în Castelu de 75%.

Ce spune Hotărârea de Guvern

Hotărârea de Guvern nr. 775/2025, care modifică HG 652/2023 privind Programul pentru școli, introduce măsuri educative ce pot include sesiuni de degustare.

„Se pot degusta orice fructe și/sau legume prevăzute în anexa nr. I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 (…)”, se precizează în Hotărârea publicată anul trecut în Monitorul Oficial.

„În cadrul măsurii educative s-a ales la degustare fructul mango ce se regăsește în anexa 1 partea IX la Reg. UE 1308/2013 al Parlamentului European. Este mai puțin perisabil, este accesibil pe piață, îndeplinește condițiile de minim 100 g, se găsește ambalat, este mai puțin uzual fata de kiwi, banane și portocale. Hotărârea de Guvern nr. 775/2025, care modifică HG 652/2023 privind Programul pentru școli, introduce măsuri educative ce pot include sesiuni de degustare.”, precizează administratorul public al CJ Constanța.

Tot în HG nr. 775/2025, se precizează că: „Fructele și legumele destinate degustării trebuie să respecte toate caracteristicile specifice fructelor și legumelor distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre”.

CJ Constanța susține că exact această prevedere a stat la baza alegerii mango-ului.

De ce a fost ales mango

Reprezentanții CJ spun că alegerea nu a fost făcută întâmplător, ci în baza unor criterii tehnice și logistice.

„Trebuie să aibă minim 100 de grame fiecare fruct pe care îl distribui.”

Potrivit Ionelei Costache, mango a fost preferat deoarece: „se și ambalează individual, se încadrează ca și cost, se încadrează ca și greutate, are capacitatea nutritivă, se regăsește în anexa Parlamentului European, adică are toate atributele”.

Ea a mai declarat că fructul a fost ales și pentru că este mai puțin accesibil copiilor din comunitățile vizate.

„Nu e nici cel mai ieftin, nici cel mai scump din anexă. Este ceva ce am considerat noi, că un copil din mediul defavorizat nu primește acasă în mod normal. Ideea a fost să oferim ceva nou”

Administratorul public a explicat și de ce alte fructe nu au fost considerate potrivite: „Banane mănâncă toți, mere mănâncă toți, cred că și kiwi mănâncă destul de des, dar oricum kiwi nu ajunge la 100 de grame.”

Contract estimat la 11.000 de lei

Valoarea estimată a contractului pentru această măsură este de 11.000 de lei plus TVA.

Totuși, oficialii CJ spun că suma este redusă raportat la întregul program derulat în județ.

„Raportat la valoarea întregului contract, cred că nici la 1% nu ajunge, este ceva infim.”, a spus Ionela Costache.

Conform anexelor HG 775/2025, județului Constanța îi sunt alocate pentru anul școlar 2025–2026 aproximativ:

  • 4,034 milioane lei pentru fructe și legume;
  • 14,212 milioane lei pentru lapte și produse lactate;
  • 9,153 milioane lei pentru produse de panificație;
  • 1,4 milioane lei pentru măsuri educative aferente componentelor de fructe și lapte.

Per total, programul depășește 30 de milioane de lei la nivelul județului.

Hotărârea de Guvern stabilește pentru fructele pe care copiii le primesc în mod obișnuit, cum sunt merele, suma de 0,80 lei pentru porție. Această sumă nu se aplică și pentru degustare.

„Limită este stabilită pentru contractul cadru cel mare.”, a explicat administratorul public al CJ Constanța.

Mango nu înlocuiește definitiv merele

Ionela Costache a insistat că nu este vorba despre o schimbare permanentă a produselor distribuite elevilor.

Concret, elevii vor primi mango, în loc de mere, dar „pe o anumită perioadă”, în funcție de licitație.

Practic, copiii ar putea primi mango o singură dată în locul merelor, având în vedere că un mango costa între 6 și 9 lei, și vorbim despre 11.000 de lei dedicați acestui proiect.

Mai mult, Ionela Costache spune că proiectul nici măcar nu este încă implementat efectiv: „Nici măcar nu vorbim de o adjudecare de licitație. (…) Poate să dureze licitația 2-3 luni, poate să dureze și 2 ani dacă se contestă. Abia peste vreun an de zile cred că vorbim de mango în școli.”

În acest moment, programul se află în faza procedurilor de achiziție. Abia de anul școlar viitor, 2026-2027, am putea vorbi de mango în școli. Iar apoi autoritățile locale vor evalua gradul de satisfacție al proiectului.

„Gradul de satisfacție vis-a-vis de întreg contract, nu doar de mango, ține de autoritatea locală, nu de Consiliul Județean. Pentru că includerea în acest program a localităților se face inițial, când se face inițierea, în baza solicitării sau nesolicitării UAT-ului. Deci dacă primăria respectivă consideră oportun să intre în acest program, intră. Dacă nu, nu este nici o problemă.”, a mai spus Ionela Costache.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât primești la pensie după 5 ani de muncă în Germania: suma îi va surprinde pe mulți români
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Prezența care i-a făcut să plângă pe absolut toți cei prezenți la priveghiul lui Ioan Isaiu! Mărturia de ultimă oră care i-a înmărmurit pe toți
Viva.ro
Prezența care i-a făcut să plângă pe absolut toți cei prezenți la priveghiul lui Ioan Isaiu! Mărturia de ultimă oră care i-a înmărmurit pe toți
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Toată lumea vorbește acum despre asta! Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Toată lumea vorbește acum despre asta! Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
GSP.RO
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească
Tvmania.ro
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească

Alte știri

Cum a arătat norul arcuș, "shelf cloud", care prevestește furtuni puternice, în Vâlcea
Știri România 16:48
Cum a arătat norul arcuș, „shelf cloud”, care prevestește furtuni puternice, în Vâlcea
Posibila relocarea a unor militari americani în România, printre mizele discuțiilor de la summitul B9, de la Cotroceni
Știri România 16:46
Posibila relocarea a unor militari americani în România, printre mizele discuțiilor de la summitul B9, de la Cotroceni
Parteneri
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Adevarul.ro
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane. Politicianul care lipsește din rechizitoriu
Fanatik.ro
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane. Politicianul care lipsește din rechizitoriu
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Ce a făcut Amalia Enache după ce a văzut că un kilogram de corcodușe costă 80 de lei în Piața Obor: „Cică e trend”
Stiri Mondene 16:30
Ce a făcut Amalia Enache după ce a văzut că un kilogram de corcodușe costă 80 de lei în Piața Obor: „Cică e trend”
Anunțul făcut de Elena după un an de căsnicie cu Mihai Albu. Ce s-a schimbat în relația lor: „Își petrece mai mult timp la job decât acasă”
Stiri Mondene 15:20
Anunțul făcut de Elena după un an de căsnicie cu Mihai Albu. Ce s-a schimbat în relația lor: „Își petrece mai mult timp la job decât acasă”
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
ObservatorNews.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.ro
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
Mediafax.ro
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax.ro
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control
KanalD.ro
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control

Politic

Nicușor Dan, înaintea consultărilor: „Nu fac experimente. Scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”. Ce spune despre varianta Bolojan
Politică 13:52
Nicușor Dan, înaintea consultărilor: „Nu fac experimente. Scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”. Ce spune despre varianta Bolojan
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Politică 10:19
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Totul pentru event! Universitatea Craiova a plătit 50.000 euro pentru un zbor charter de 20 de minute până la Sibiu
Fanatik.ro
Totul pentru event! Universitatea Craiova a plătit 50.000 euro pentru un zbor charter de 20 de minute până la Sibiu
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea