Soți jefuiți în plină stradă, la Cernavodă

Un bătrân de 72 de ani și soția sa au fost atacați pe stradă, vineri, în Cernavodă, județul Constanța. Două persoane necunoscute le-au smuls 13.000 de lei, bani pe care, potrivit presei locale, abia ce îi împrumutaseră de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

Momentul atacului a fost filmat de o cameră de supraveghere.

„Astăzi, în jurul orei 12.20, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Cernavodă au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că pe strada Unirii din oraşul Cernavodă ar fi avut loc o tâlhărie. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 72 de ani, căruia i-ar fi fost sustrasă suma de 13.000 de lei, în timp ce se deplasa pe strada Unirii din oraşul Cernavodă, alături de soţia sa”, a transmis, vineri seară, IPJ Constanţa.

Ulterior, poliţişti au identificat un bărbat de 41 de ani bănuit de comiterea faptei, însă au continuat cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în atac.

Cei 13.000 de lei furaţi au fost recuperaţi integral

În această dimineață, autoritățile au anunțat că persoanele care au comis jaful au fost prinse de polițiști, iar banii furați au fost recuperați integral.

Conform IPJ Constanța, în urma tâlhăriei comise la Cernavodă, au reţinuți o femeie de 26 de ani şi un bărbat de 41 de ani.

De asemenea, un tânăr de 31 de ani este cercetat pentru complicitate la infracţiunea de tâlhărie calificată.

„Din cercetările efectuate de către poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Cernavodă a reieşit faptul că un alt bărbat, de 31 de ani, ulterior comiterii faptei, i-ar fi transportat pe cei doi cu un autoturism, în municipiul Constanţa. În urma investigaţiilor, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale i-au depistat pe cei doi presupuşi autori, în municipiul Constanţa. Cu ocazia controlului corporal, asupra bărbatului suspectat a fost identificată suma de bani sustrasă prin violenţă”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Femeia de 26 de ani şi bărbatul de 41 ani au fost duşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă. Ei urmează să fie prezentanţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.

