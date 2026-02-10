Polițiștii, care au intervenit în urma sesizării făcute de o femeie de 36 de ani, fosta parteneră a bărbatului, au imobilizat agresorul și l-au transportat ulterior la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare.

Toată scena a fost surprinsă de o cameră de supraveghere din interiorul scării de bloc.

Conform unui comunicat al IPJ Constanța, echipajul Poliției Municipiului Constanța – Secția 2 s-a deplasat la adresa indicată de femeie, care a menționat că bărbatul este cunoscut cu probleme psihice.

„Având în vedere informațiile furnizate de către femeie, conform cărora bărbatul este cunoscut cu afecțiuni psihice, echipajul de poliție s-a deplasat la adresa indicată pentru a preîntâmpina producerea unui conflict fizic și pentru a asigura ordinea publică”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Polițiștii au acționat exclusiv în exteriorul imobilului, fără a intra în locuință. Situația a escaladat când bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a ieșit din apartament și a devenit agresiv fizic, lovind forțele de ordine.

„În momentul în care bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a ieșit din locuință, acesta a manifestat un comportament ostil, lovind forțele de ordine”, potrivit comunicatului Poliției.

„Cu toate acestea, polițiștii au gestionat situația cu profesionalism, luând în considerare starea vizibilă de tulburare a persoanei. Bărbatul a fost imobilizat și încătușat, pentru a preveni escaladarea pericolului.”

Agresorul a fost imobilizat și încătușat pentru a preveni escaladarea pericolului, fiind apoi transportat la sediul Poliției. Acolo a manifestat o stare de agitație psiho-motorie, ceea ce a necesitat intervenția unui echipaj de ambulanță. Ulterior, bărbatul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare pentru îngrijiri de specialitate.

Pe lângă intervenția de urgență, polițiștii din cadrul Secției 2 au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, conform competențelor legale.

Videoclipul a fost distribuit pe rețelele de socializare, unde unul din polițiști a fost criticat pentru că „stătea” în timp ce colegii săi încercau să-l imobilizeze pe bărbatul cu probleme psihice.

„Mama ce stătea ăla și se uitaaa”, a scris cineva.

„Al treilea polițist doar ce își făcuse unghiile ?”, întreabă altcineva în mod ironic.

„Ala cu verde era arbitru sau ce? Aoleu….”, scrie altcineva.

„Polițistul care nu a intervenit, era arbitru ? Sau între timp ieșise la pensie….”, comentează o altă persoană.

„Al treilea polițist era martor doar, el nu a intervenit”, este un alt comentariu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE