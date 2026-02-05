MApN declanșează verificări la toate unitățile militare

„Blocul este deja construit, structura de cadre, nu este respectată distanța legală față de depozitele de muniție și nu este respectat regimul de înălțime, afectându-se traiectoria radarului de la Cârcea. Există un radar militar care nu mai poate baleia întreg spectrul pentru că se lovește fasciculul cu un anumit sector de cerc de această clădire, care a fost ridicată în contextul pe care vi l-am explicat mai devreme”, a declarat Miruță într-o conferință de presă susținută joi.

Ministrul a subliniat că situația este deosebit de gravă, având în vedere că acest radar militar de la Cârcea joacă un rol important în securitatea națională. În urma celor constatate, Ministerul Apărării a dispus verificări la toate unitățile militare din România pentru a analiza modul în care au fost acordate avizele de construcție în zonele de protecție militară.

„Au fost declanșate verificări la toate unitățile militare din România cu privire la acordarea, modul în care a fost acordat avizul pentru construcții în jurul unităților militare”, a afirmat acesta. Miruță a adăugat că nu este un caz izolat, subliniind că, în urmă cu aproximativ un an, construcția unui depozit logistic major în apropierea Craiovei a fost blocată prin instanță, deoarece ar fi afectat funcționarea aceluiași radar.

Avize schimbate fără aprobarea ministrului

În ceea ce privește avizul favorabil emis pentru construcția blocului, Miruță a explicat că decizia a fost luată la nivelul unei direcții din cadrul Ministerului Apărării, fără a necesita aprobarea ministrului. „Evident că s-au dispus măsuri pentru identificarea personalului din cadrul MApN care a schimbat avizul” , a adăugat oficialul.

În plus, ministrul a atras atenția asupra unui alt fenomen problematic: transferul unor suprafețe de teren aparținând Ministerului Apărării către alte entități, sub pretextul dezvoltării unor proiecte imobiliare destinate personalului militar, proiecte care însă nu s-au materializat.

„Am observat un alt trend. De-a lungul ultimilor ani, de la Ministerul Apărării s-a tot propus preluarea unor suprafețe de teren. Din verificările pe ultimii ani pe care le-am făcut, e vorba de peste 1.000 de hectare de teren și de 2.387 de locuințe care ar fi avut obligația să fie ridicate și care nu s-au ridicat. Este evidentă intenția de a te uita spre terenurile care sunt în proprietatea Ministerului Apărării pe care încet-încet să le tragi într-o altă zonă” , a afirmat Miruță.

