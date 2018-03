Cercetatorii au descoperit cele mai vechi tatuaje figurative din lume pe două mumii egiptene de acum 5.000 de ani din Egipt, scrie BBC News.

Ilustrațiile reprezintă un taur sălbatic și o oaie pe brațul de sus al unei mumii de sex masculin și motive în formă de S pe brațul și umărul unei femei.

Aceste tatuaje sunt cu 1.000 de ani mai vechi decât precedentele și dovedesc că oamenii obișnuiau să-și tatueze diferite părți ale corpului încă din vremuri străvechi. Detalii despre tatuaje au fost publicate în Jurnalul Științelor Arheologice.

Daniel Antoine, unul dintre principalii autori ai lucrării de cercetare a spus că descoperirea „a schimbat” felul în care credeam noi că trăiesc oamenii în acea epocă.

Mumia de sex masculin pe umărul căreia a fost găsit tatuajul a fost descoperită acum 100 de ani în Gebelein, în partea de sud a Egiptului de Sus, la aproximativ 40 km sud de Luxor.

Analizele CT anterioare au arătat că persoana avea între 18 și 21 de ani și a murit după ce a fost înjunghiat în spate.

Până acum, nimeni nu a înțeles că însemnele de pe braț au vreo însemnătate. Dar scanările cu infraroșu au arătat că erau tatuaje ale unor animalelor cu două coarne ușor suprapuse. Unul este interpretat ca fiind un taur sălbatic, cu o coadă lungă și coarne elaborate, celălalt pare a fi o oaie.

Mumia de sex feminin are patru motive mici, în formă de S, pe umărul drept. Ea are, de asemenea, un motiv despre care se crede că reprezintă bastoane folosite în dansurile rituale. Desenele sunt sub piele, iar pigmentul folosit este, probabil, funingine.

Anterior, arheologii crezuseră că numai femeile purtau tatuaje în trecutul antic, dar descoperirea tatuajelor pe mumia de sex masculin arată că ambele sexe încercau să-și îmbunătățească aspectul fizic.

Cercetatorii cred ca tatuajele ar fi fost un semn al statutului, al curajului si al cunoștințelor magice.