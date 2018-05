Președintele american Donald Trump și Kim jong-un se vor întâlni pe 12 iunie la Singapore, a anunțat liderul de la Casa Albă într-un mesaj postat pe Twitter.

”Mult anticipata întâlnire dintre mine și Kim Jong Un va avea loc în Singapore pe 12 iunie. Vom încerca amândoi să o transformăm într-un moment foarte special pentru Pacea Mondială!”, este mesajul postat de Donald Trump pe contul său de Twitter.

Anunțul vine la câteva ore după ce Donald Trump i-a primit personal pe americanii eliberați din Coreea de Nord la aterizarea în Statele Unite și i-a felicitat spunând că este o seară special nu doar pentru cei trei prizonieri ci și pentru SUA.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018