Harvey Weinstein se află în mijlocul unui scandal de proporţii în SUA. Cel care a produs zeci de filme de succes, precum “Pulp Fiction”, “Shakespeare in love” sau “Django dezlănţuit”, ar fi hărţuit numeroase femei de-a lungul a 30 de ani.

Printre femeile care îl acuză pe Harvey, se află şi actriţele Ashley Judd şi Rose McGowan. Acestea spun că producătorul a încercat să le maseze, că le-a forţat să-l priveascp dezbrăcat şi că le-a promis că le va ajuta în carieră în schimbul unor favoruri sexuale, potrivit huffingtonpost.com.

Un alt incident este acum intens dezbătut în presa din america. Lauren Sivan a povestit, la o zi după ce Harvey a primit cel puţin 8 acuzaţii de hărţuire sexuală, cum bărbatul a blocat-o, acum mai mulţi ani, pe un hol al unui restaurant şi s-a masturbat până a ejaculat de faţă cu ea.

Incidentul a avut loc acum 10 ani, atunci când Lauren lucra la un canal de ştiri din New York. Femeia a povestit ce s-a întâmplar unor prieteni, dar nu a făcut nimic public atunci pentru că era într-o relaţie de lungă durată şi pentru că s-a temut de puterea pe care o avea Weinstein în media.

„Realizez că modul în care m-am comportat cu colege în trecut a provocat multă durere şi îmi cer sincer scuze”, a declarat el, într-un comunicat după publicarea anchetei realizate de New York Times.

Avocaţii lui Weinstein califică însă toate acuzaţiile drept false şi defăimătore şi spun că vor face plângere împotriva publicaţiei, deşi New York Times, care citează membri ai Weinstein Company, spune că producătorul a încheiat cel puţin 8 acorduri amiabile cu diverse femei.

Printre femeile care au bătut palma cu Harvey în schimbul “tăcerii”, se numără o tânără asistentă cu care a încheiat un acord în anii 90, o actriţă, o asistentă din Londra, în 1998, un fotomodel italian în 2015 şi Lauren O’Connor, o angajată a companiei sale.

După seria de acuzaţii, The Weinstein Company a anunţat că Harvey îşi ia concendiu nelimitat până la sfârşitul anchetei asupra acuzaţiilor sexuale, investigaţie pe care o va face o firmă independentă de avocatură.

Producătorul este căsătorit cu designerul Georgina Chapman. Harvey Weinstein şi fratele lui Bob au înfiinţat, în 1979, compania Miramax. În 2005, ei au vândut-o şi au pus bazele The Weinstein Company. Printre filmele pe care le-a produs Harvey Weinstein se mai numără „The English patient“ (1996), „Malèna” (2000), „Gangs of New York” (2002), „Fahrenheit 9/11” (2004) şi „Django Unchained” (2012).

