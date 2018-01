Nigel Frage spune că ar susține un nou referendum pentru Brexit în vederea soluționării pentru totdeauna a problemei aderării la UE. Fostul lider Ukip a declarat că un al doilea vot va arăta că opțiunea în favoarea retragerii va fi covârșitoare, scrie The Telegraph.

Farage a spus că o reluare a votului din 23 iunie 2016 ar putea fi singura modalitate de a-i opri pe cei care contestă rezultatul primului referendum, când 52% dintre cei prezenți la urne au votat pentru ieșirea din UE.

„Așa că poate, doar poate, am ajuns în punctul în care cred că ar trebui să avem un al doilea referendum cu privire la aderarea la UE. Cred că dacă am avea un al doilea referendum cu privire la aderarea la UE, am face clară decizia unei generații. Procentul celor care ar vota să plece data viitoare ar fi mult mai mare decât a fost ultima oară. Și Blair poate să dispară de tot”, a declarat Frage.

Downing Street a respins imediat ideea de a organiza un alt vot. Purtătorul de cuvânt al premierului a declarat: „Nu vom avea un al doilea referendum”.

În decembrie, în contextul în care negocierile pentru Brexit s-au încheiat, un sondaj realizat în Marea Britanie arată că majoritatea britanicilor vor un nou referendum pentru Brexit.

Din cele 1.003 de persoane chestionate în sondajul realizat de Survival, 497 de persoane au declarat că susțin organizarea unui referendum prin care publicul să accepte sau să respingă acordul de ieșire din Uniunea Europeană.

Citește și: Tudose anunță restructurarea: Vreau un guvern mai suplu. Dacă nu am dreptate, plec acasă!