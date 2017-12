Ținutele Melaniei Trump în 2017 au reprezentat o modalitate prin care Prima Doamnă și-a pus amprenta asupra evenimentelor la care a participat. Hainele ei funcționează ca parte a mise-en-scen-ul zilei și sunt strict legate de evenimentul la care participă sau contextul social al zilei respective.

Dacă a fost nevoie să transmită empatie cu victimele uraganelor, și-a strâns părul într-o coadă de cal și și-a pus pe cap o șapcă de baseball, iar în picioare a purtat pantofi sport. Dacă a primit copiii în grădina Casei Albe a purtat jeanși, cămașă în carouri și mănuși de grădinărit, iar dacă a primit delegația oficială a Chinei a purtat o rochie inspirată din tradiția chineză.

Îmbrăcămintea ei reflectă obligațiile zilei și nu poate fi criticată în niciun fel, foarte puține fiind gafele pe care le-a făcut și niciuna cu adevărat notabilă. Presa a încercat să speculeze pe seama faptului că atunci când a plecat alături de soțul ei spre locurile afectate de uragane a plecat de la Casa Albă îmbrăcată în stiletto, dar atunci când a coborât din Air Force One, purta pantofi sport, așa că nu a putut fi considerată o gafă în adevăratul sens al cuvântului.

Ceea ce i se reproșează însă, este faptul că hainele ei rareori poartă eticheta patriotismului și a sloganului lui Donald Trump ”America First”. Trump se poate angaja în diplomație – îmbrățișând copiii, vizionând repere, zâmbind (uneori) – dar nu și atunci când vine vorba de brandurile pe care le poartă.

Da, poartă și haine făcute de mărci americane: Diane von Furstenberg, Calvin Klein, Ralph Lauren, care a creat ținuta pe care a purtat-o la ceremonia de Inaugurare din ianuarie, sau Michael Kors cu mai multe ocazii. Dar inima ei aparține Europei atunci când vine vorba de ținute.

În timp ce era la Beijing, purta o rochie inspirată de chinezi la o cină oficială, dar aceasta era creată de Gucci, iar când i-a găzduit pe președintele chinez și soția sa la Mar-a-Lago, a ales o rochie roșie de la Valentino.

„Ca și în cazul a ceea ce face ea, doamna Trump rămâne fidelă sieși și stilului ei. Când vine vorba de moda personală, ea alege ceea ce îi place și ce este potrivit pentru ocazie. Ea nu-și face griji cu privire la criticii ei și nu aduce un omagiu anumitor designeri „, a transmis purtătorul de cuvânt al acesteia, Stephanie Grisham, într-un e-mail pentru mercurynews.com.

Concluzia este că Melania Trump se îmbracă pentru povestea pe care vrea să o spună, nu neapărat povestea pe care americanii ar dori să o audă.

Rochiile Primei Doamne sunt pentru eveniment, fără a pune accent pe naționalism. Pentru Vânătoarea de Ouă de Paște a purtat o rochie roz cu ouă de Paște, de 4 Iulie a purtat o ținută care părea inspirată din steagul american, iar când a efectuat o vizită la personalul militar a purtat o geacă din camuflaj.

Ea se îmbracă pentru a se bucura de sine și pentru a bucura de ochi și, de ce nu, pentru cărțile de istorie care vor prezenta forografii cu ea arătând impecabil.

Iată 10 dintre cele mai memorabile ținute ale Melaniei Trump în 2017:

1. Prima doamnă Melania s-a inspirat din ținutele lui Jackie Kennedy pentru ceremonia de Inaugurare a soțului ei Donald Trump pe 20 ianuarie. A purtat un ansamblu sofisticat albastru realizat de designerului american Ralph Lauren.

2. Melania a impresionat purtând o rochie inspirată de cultura chineză, creată de Gucci la o cină de stat ținută la Great Hall of the People pe 9 noiembrie. Rochia neagră a fost brodată cu modele mandarine și avea manșete de culoare roz pastel.

3. În timpul vizitei pe care a realizat-o alături de soțul ei în Sicilia cu ocazia summitului G7 al șefilor de stat și de guvern din Taormina, Melania a purtat o jachetă de 51.500 dolari realizată de Dolce & Gabbana.

4. Melania și-a schimbat stiletto-urile cu încălțăminte sport pentru călătoria ei în Texas pentru a se întâlni cu victimele uraganului Harvey. Prima doamnă părea elegantă, purtând o cămașă albă, blugi și o șapcă de baseball cu cuvântul „FLOTUS” (n.r. First Lady Of The United States – Prima Doamnă a Statelor Unite)imprimat în față.

5. Prima Doamnă a Statelor Unite s-a inspirat din Marele Gatsby, purtând o rochie albă inspirată din moda anilor 1920, realizată de designerul Michael Kors la un concert organizat la Elbphilharmonie, în timpul summitului G20 de la Hamburg, Germania.

6. Melania Trump a purtat o rochie Valentino, în timp ce a participat la ceremoniile organizate la Paris cu ocazia Zilei Bastiliei alături de soțul ei și omologii lor francezi Emmanuel și Brigitte Macron. Potrivit stilistului Melaniei, Hervé Pierre, florile de pe rochia Valentino erau menite să amintească de florile pe care oamenii le purtaseră în Champs-Élysées în mai 1945, pentru a sărbători eliberarea Parisului după al doilea război mondial.

7. Melania a fost uimitoare la balul de inaugurare al soțului ei, purtând o rochie crem, fără umeri. Designul a fost o colaborare între Prima Doamnă și Hervé Pierre, fostul director de creație al Carolinei Herrera.

8. Melania nu se teme să-și murdărească mâinile și a dovedit asta în timp ce i-a primit pe copii la primul ei eveniment White House Kitchen Garden organizat la Casa Albă. „Cred foarte mult în alimentația sănătoasă care este esențială pentru mintea și trupul tău”, le-a spus ea copiilor. Cu această ocazia a purtat o cămașă din flanelă roșie cu carouri, în valoare de 1.380 de dolari americani, blugi negri și încălțăminte sport de la Converse.

9. Prima doamnă a fost o viziune în alb purtând o rochie Dior, când ea a inaugurat decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă.

10. Cu ocazia vizitei realizate alături de soțul ei în Arabia Saudită în timpul unui turneu extins în Orientul Mijlociu și Europa, Melania a purtat o salopetă neagră, Stella McCartney, cu o curia uriașă argintie, realizată de Yves Saint Laurent.