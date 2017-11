Donald Trump a distribuit clipuri anti-musulmane pe Twitter, iar purtătorul de cuvânt al Casei Albe susține că scenele surprinse în postări reprezintă amenințări reale , scrie BBC News.

Cele trei tweeturi sunt redistribuiri de pe contul lui Jayda Fransen, unul dintre liderii grupului de extremă-dreaptă Britain First, recunoscută pentru declarațiile anti-musulmane. În acest clip este prezentat un „migrant musulman” lovind un „băiat olandez” în cârje.

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq

Acest video a fost urmat de alte două, unul cu un bărbat „musulman” aruncând la pământ o statuie a Fecioarei Maria care se sparge în bucăți și o imagine cu textul: „O mulțime islamistă împinge un adolescent de pe acoperiș și îl bate până la moarte!”.

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP

— Jayda Fransen (@JaydaBF) November 29, 2017